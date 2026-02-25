- Hoy:
Flamengo vs. Lanús por vuelta de la Recopa Sudamericana: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
Flamengo vs. Lanús chocan este jueves en Brasil por la vuelta de la Recopa Sudamericana 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Flamengo vs. Lanús se enfrentan este jueves 26 de febrero, desde el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en un partido correspondiente a la vuelta de la Recopa Sudamericana 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
PUEDES VER: Sporting Cristal eliminó en penales a 2 de Mayo y clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores
Flamengo vs. Lanús: horario del partido de vuelta
Si te gusta ver los partidos definitorios de la Recopa Sudamericana y deseas sintonizar el partido entre Flamengo vs. Lanús, por el duelo de vuelta, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 18:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- Bolivia: 20:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 20:30 horas
- Argentina: 21:30 horas
- Brasil: 21:30 horas
- Chile: 21:30 horas
- Paraguay: 21:30 horas
- Uruguay: 21:30 horas
¿Dónde ver Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana?
Estos son los canales de transmisión que pasarán el partido de Flamengo vs. Lanús EN VIVO:
- Brasil: ESPN, Disney Plus Premium, Zapping, Sky Plus
- Argentina y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus Premium
- México: ESPN 2 y Disney Plus Premium
- Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus Premium
- Canadá y Estados Unidos: beIN Sports y Fanatiz
Flamengo vs. Lanús por la vuelta de la Recopa Sudamericana 2026
Luego de una semana, los clubes Flamengo y Lanús volverán a verse las caras, pero está vez en Río de Janeiro. El conjunto brasileño tiene la obligación de ganar debido a que sucumbió en la ida por 1-0 ante el elenco argentino, que saldrá campeón de la Recopa Sudamericana si consigue un empate.
El 'Granate' ya sabe lo que es festejar en el Maracaná, ya que en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 igualó 1-1 con Fluminense y, al haber ganado en la ida, consiguió su clasificación a las semifinales. Veremos qué estrategia usa el 'Mengao', vigente campeón de la Copa Libertadores.
