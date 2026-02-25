¡Locura total! Erick Noriega deslumbra con espectacular cabezazo y debuta como goleador en Gremio

Erick Noriega sigue demostrando todo su talento en el fútbol brasileño y ahora se consolida con un magistral gol durante la victoria de Gremio por 2-1 ante Atlético Mineiro, correspondiente a la fecha 4 del Brasileirao. El defensa nacional se impulsó en el aire y conectó un cabezazo espectacular para vencer el arco rival.

Erick Noriega deslumbra con espectacular cabezazo y marca gol con Gremio

Durante los 51 minutos del encuentro, el partido se encontraba en la paridad con ambos equipos disputando palmo a palmo cada balón. Fue allí cuando en un tiro de esquina, Marlon recibió un rebote por la banda derecha y sacó un centro milimétrico que llegó a la cabeza de Erick Noriega.

El exjugador de Alianza Lima se encontraba solo en el área y no dudó en aprovechar el error de la defensa rival para lucirse con un espectacular cabezazo que venció al portero y se coló al fondo de la red. El 'Samurái' celebró su primera anotación de forma eufórica e hizo estallar a todo el estadio tras su anotación.

Para este encuentro, Noriega tuvo que asumir el rol de pivote y no decepcionó ya que se mantuvo en campo durante los 90 minutos de juego. El peruano logra su primera anotación con la camiseta de Gremio y demuestra que se ha consolidado como una de las figuras del equipo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Erick Noriega en Gremio?

Luego de haber dejado las filas del cuadro de Matute, Erick Noriega firmó un vínculo contractual con Gremio hasta finales de la temporada 2028. De esta forma, aún le quedan dos años de contrato por cumplir.

Valor de mercado de Erick Noriega

Tras sus grandes actuaciones, el valor de mercado de Erick Noriega no ha dejado de crecer. Actualmente, el polifuncional futbolista está cotizado en 3,5 millones de euros, según la web de Transfemarkt. Una cifra que se perfila a seguir creciendo considerando su corta edad y gran desempeño en el 'Tricolor'.