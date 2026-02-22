Prensa brasileña lapida a Erick Noriega pese a clasificación de Gremio: "Incapaz"

Por las semifinales del Campeonato Gaúcho, Gremio enfrentó a Juventude y empató 2-2 en el marcador global, por lo que el pase a la siguiente ronda se definió desde el lanzamiento de penales. Pese a que Erick Noriega marcó de gran forma su disparo, la prensa brasileña lapidó su rendimiento con un calificativo sumamente contundente.

El diario Globo Esporte de Brasil se encargó de darle una puntuación a cada uno de los elementos del partido, por lo que también le tocó el turno al ex Alianza Lima. Sin embargo, el mencionado portal no fue bueno con el volante de la selección peruana debido a que le puso 3.5 de calificación, siendo uno de los peores dentro del terreno de juego.

"Perdido en el marcaje e incapaz de ayudar a crear jugadas, además cometió faltas innecesarias", indicó el medio de comunicación a través de su página web, dejando en claro que Eric Noriega disputó uno de los partidos más bajos durante su estadía en Gremio de Porto Alegre. Lo cierto es que poco después el 'Samurai' convirtió su penal y se ganó el cariño de la hinchada.

Erick Noriega y su calificación.

Pese al duro comentario de Globo Esporte, el público fue más bondadoso con el ex Alianza Lima y le puso 5.3 de puntuación por su rendimiento ante Juventude, aunque tampoco es que haya sido el más destacado del plantel 'Tricolor'. Lo cierto es que nuestro compatriota debe seguir preparándose para el inicio del Brasileirao 2026.

¿Cuál es el valor de Erick Noriega?

Tras salir de Matute, el valor de Erick Noriega no ha parado de aumentar y actualmente está cotizado en 3.5 millones de euros, siendo junto a Oliver Sonne el futbolista más caro de todo el Perú. Si es que sigue brillando esta temporada no cabe duda que su precio seguirá incrementándose.