Periodista brasileño informó que Erick Noriega fue denunciado: ¿Qué pasó con el 'Samurái'?

Erick Noriega, junto al Gremio, logró clasificar a la gran final del Campeonato Gaúcho luego de vencer a Juventude en la semifinal a través de la tanda de penales. Sin embargo, un periodista brasileño reveló que días atrás, el volante peruano fue denunciado por realizar una jugada temeraria contra un rival en el duelo ante Novo Hamburgo. Te contamos los detalles.

Erick Noriega de Gremio fue denunciado en Brasil por 'conducta temeraria de juego'

A los 24 minutos del primer tiempo, Juventude comenzó ganando a Gremio con gol de Gabriel Taliari y cuando menos lo esperaban y más se complicaban con el tiempo, apareció Noriega para dar un gran pase a su compañero Viery y anotar el 1-1.

Tras ello, el volante y también defensor peruano obligó a que el encuentro llegara hasta las instancias de los penales, donde también fue clave para anotar el segundo penal de su club.

Video: Premiere

De esta forma, Erick Noriega se clasificó a la final del Campeonato Gaúcho junto a Gremio tras vencer por a Juventude y ahora se deberá enfrentar a su clásico rival Internacional de Porto Alegre.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para el mediocampista peruano, ya que un periodista brasileño informó que días previos al encuentro que llevó a Noriega a la final, fue denunciado por 'realizar una entrada temeraria contra un rival mientras disputaba el balón' en el partido contra Novo Hamburgo en los cuartos de final del mismo certamen mencionado.

Periodista brasileño informó que Erick Noriega de Gremio fue denunciado en Brasil por 'conducta temeraria de juego'.

Si bien esta falta también le costó una tarjeta roja y se perdió la ida contra Juventude, Gremio ayudó a que la Justicia Deportiva Brasileña no coloque más fechas de suspensión y pueda llegar al encuentro de vuelta, algo que sí se logró coordinando un acuerdo disciplinaria.

Erick Noriega jugará la final de Campeonato Gaúcho con Gremio

Tras vencer a Juventude en la tanda de penales, Erick Noriega disputará la final del Campeonato Gaúcho 2026 junto a Gremio y ahora se enfrentará al Internacional de Porto Alegre.