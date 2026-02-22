0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura

Periodista brasileño informó que Erick Noriega fue denunciado: ¿Qué pasó con el 'Samurái'?

Erick Noriega se convirtió en la figura de Gremio para clasificar a la gran final del Campeonato Gaúcho; sin embargo, un periodista informó que días previos el volante fue denunciado en Brasil.

Luis Blancas
Erick Noriega de Gremio fue denunciado en Brasil por 'conducta temeraria de juego'
Erick Noriega de Gremio fue denunciado en Brasil por 'conducta temeraria de juego' | Composición: Líbero
COMPARTIR

Erick Noriega, junto al Gremio, logró clasificar a la gran final del Campeonato Gaúcho luego de vencer a Juventude en la semifinal a través de la tanda de penales. Sin embargo, un periodista brasileño reveló que días atrás, el volante peruano fue denunciado por realizar una jugada temeraria contra un rival en el duelo ante Novo Hamburgo. Te contamos los detalles.

Erick Noriega brilló en Gremio.

PUEDES VER: Erick Noriega jugó los 90 minutos y anotó para darle el pase a Gremio a la gran final - VIDEO

Erick Noriega de Gremio fue denunciado en Brasil por 'conducta temeraria de juego'

A los 24 minutos del primer tiempo, Juventude comenzó ganando a Gremio con gol de Gabriel Taliari y cuando menos lo esperaban y más se complicaban con el tiempo, apareció Noriega para dar un gran pase a su compañero Viery y anotar el 1-1.

Tras ello, el volante y también defensor peruano obligó a que el encuentro llegara hasta las instancias de los penales, donde también fue clave para anotar el segundo penal de su club.

Video: Premiere

De esta forma, Erick Noriega se clasificó a la final del Campeonato Gaúcho junto a Gremio tras vencer por a Juventude y ahora se deberá enfrentar a su clásico rival Internacional de Porto Alegre.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para el mediocampista peruano, ya que un periodista brasileño informó que días previos al encuentro que llevó a Noriega a la final, fue denunciado por 'realizar una entrada temeraria contra un rival mientras disputaba el balón' en el partido contra Novo Hamburgo en los cuartos de final del mismo certamen mencionado.

gremio erick noriega

Periodista brasileño informó que Erick Noriega de Gremio fue denunciado en Brasil por 'conducta temeraria de juego'.

Si bien esta falta también le costó una tarjeta roja y se perdió la ida contra Juventude, Gremio ayudó a que la Justicia Deportiva Brasileña no coloque más fechas de suspensión y pueda llegar al encuentro de vuelta, algo que sí se logró coordinando un acuerdo disciplinaria.

Erick Noriega jugará la final de Campeonato Gaúcho con Gremio

Tras vencer a Juventude en la tanda de penales, Erick Noriega disputará la final del Campeonato Gaúcho 2026 junto a Gremio y ahora se enfrentará al Internacional de Porto Alegre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Periodista brasileño informó que Erick Noriega fue denunciado: ¿Qué pasó con el 'Samurái'?

  2. Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano