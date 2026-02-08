Prensa brasileña califica a Erick Noriega tras su primera expulsión con Gremio: "Su rendimiento..."

En un partido decisivo ante Novo Hamburgo, Gremio logró clasificar a las semifinales del torneo Gaucho y podría conseguir un logro histórico para el club; sin embargo, no podrá contar con la actuación de Erick Noriega luego de la expulsión que sufrió y dejar con 10 a su equipo. Al término del partido, la prensa brasileña no dudó en opinar respecto.

El exjugador de Alianza Lima ha logrado afianzarse como uno de los titulares habituales en Gremio y luego de estar en la temporada pasada como parte de la defensa, ahora se lo está usando en el mediocampo. Lamentablemente, el 'Samurái' no pudo terminar los 90 minutos del partido y se vio comprometido por las dos tarjetas amarillas que recibió en el cotejo. Sin duda alguna que será una sensible baja para el 'Tricolor' pensando en las semifinales.

Prensa brasileña opina sobre el rendimiento de Erick Noriega tras expulsión

Gremio jugó como local ante Novo Hamburgo por el torneo Gaucho de Brasil y aunque pudo superar la llave por la diferencia de un gol, el 'Tri' no podrá contar con la presencia de Erick Noriega para el próximo partido por semifinales. El jugador de 24 años vio la primera amarilla a los 85 minutos y a los 86 la segunda tarjeta que significó su expulsión del partido.

"Distribuyó buenos pases y fue fundamental para que el Gremio controlara el mediocampo. Su rendimiento se vio empañado por dos tarjetas amarillas y una expulsión", señalaron en GeGlobo, donde también se le otorgó una puntuación de 5.5 a pesar de no haber completado los 90 minutos.

Erick Noriega se fue expulsado ante Novo Hamburgo.

¿Erick Noriega podrá jugar en el Brasileirao ante Sao Paulo?

Sí, Erick Noriega podrá ser parte de la convocatoria para enfrentar al Sao Paulo en el Brasileirao. La expulsión ante Novo Hamburgo por doble amarilla se trata de un torneo estatal y no se trasladan al campeonato principal, ya que se tratan de dos competiciones organizadas por diferentes federaciones.