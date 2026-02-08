DT de Gremio dio firme calificativo al partido tras expulsión de Erick Noriega: "Fue un..."

Con Erick Noriega de titular, Gremio venció 1-0 a Novo Hamburgo por los cuartos de final del Campeonato Gaúcho en el Estadio Arena do Gremio. Tras este resultado el 'Tricolor' puso su nombre en las 'semis', sin embargo, para este cotejo tan importante no podrá contar con el defensa peruano tras irse expulsado por primera vez tras su llegada al club.

DT de Gremio dio firme calificativo al partido tras expulsión de Erick Noriega

Luis Castro, DT del cuadro de Porto Alegre brindó una conferencia de prensa en donde calificó el duelo como "difícil" debido a que el rival consiguió neutralizar el juego de sus dirigidos. Más allá de los favoritismos, el estratega portugués señaló que el elenco visitante también tuvo los méritos, y tratarán de corregir algunos errores pensando en el próximo desafío.

"Fue un partido difícil. Éramos los favoritos, pero sabíamos, por nuestro análisis, que sería un encuentro complicado. Y cuando necesitamos hacer cambios y no mantenemos la continuidad con un equipo, sabemos que algunas cosas no encajan. En mi opinión, fue un partido mal jugado, pero una victoria merecida para nosotros", expresó.

Gremio pasó a semifinales del Campeonato Gaúcho

Consultado sobre la alineación titular que presentó frente a Novo Hamburgo, Castro dejó en claro que el cuerpo técnico sigue muy de cerca las recomendaciones internas, razón por la cual elige a los futbolistas que atraviesen su mejor presente.

"Trabajamos con los departamentos de fisiología, salud y rendimiento. Si algún jugador estuviera en números rojos, no lo alinearíamos. La decisión se tomó en base a lo que veo en los entrenamientos y a los datos del club", añadió.

Próximo partido de Gremio:

Después del valioso triunfo en el Campeonato Gaúcho, Gremio se alista para enfrentar a Sao Paulo en condición de visita por la tercera jornada del Brasileirao en el Estadio Morumbi. El encuentro se disputará este miércoles 11 de febrero a las 19:30 horas locales de Perú o las 21:30 horas de Brasil.