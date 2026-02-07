¡Insólito! Erick Noriega fue expulsado en solo dos minutos en el partido de Gremio

Erick Noriega es uno de los elementos de la selección peruana que más futuro tiene en el extranjero. El defensa dejó Alianza Lima para jugar en Gremio de Brasil y desde entonces es titular. Lamentablemente, tuvo una noche para el olvido. Hizo un gran partido, pero en los minutos finales recibió la doble amarilla y se fue expulsado. Lo increíble es que todo sucedió en un lapso de dos minutos.

Gremio venció 1-0 a Novo Hamburgo con una gran actuación del peruano, pero aún así se perderá la semifinal del Campeonato Gaúcho. Menos mal su expulsión no influyó en el resultado, ya que se dio cerca de terminar el partido. Si el equipo Tricolor clasifica a la final, el ex Alianza Lima podría ser convocado para luchar por su primer título en tierras brasileñas.

Vía Cristian Hinostroza

El ascenso del 'Samurai' en Brasil ha sido notable, dependerá de él seguir mejorando y así podrá llamar la atención de clubes de Europa. Alianza Lima se vendría beneficiado, pues solo vendió el 80% del pase y se quedó con un 20%, por lo que recibiría un porcentaje si en Brasil lo llegan a vender.

El futuro capitán de Perú

Erick Noriega ha demostrado ser un gran profesional, tranquilamente puede convertirse en el nuevo líder de la selección peruana. Es polifuncional, juega en Brasil y sobre todo ama a la selección. No se sorprendan si Mano Menezes, nuevo DT de Perú, le da esta responsabilidad. El brasileño ya lo dirigió en Gremio y lo conoce muy bien.