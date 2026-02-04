¿Y Menezes? FPF anunció a nuevo entrenador brasileño para la selección peruana

Hace poco Jean Ferrari y Manuel Barreto presentaron a Mano Menezes como el nuevo director técnico de la selección peruana para las próximas Eliminatorias Conmebol. Sin embargo, recientemente la FPF sorprendió a todos los hinchas tras filtrar que otro entrenador brasileño será quien esté finalmente a cargo de la Blanquirroja para sus futuros proyectos: Thiago Kosloski.

Resulta que la Federación Peruana de Fútbol llegó a un acuerdo con el mencionado estratega para que se convierta en su flamante DT, aunque no estará a cargo de la escuadra absoluta sino de la Sub-20. La Bicolor quiere mejorar esta categoría para luchar el próximo año por el Sudamericano y conseguir asó un boleto al Mundial de la FIFA.

"La FPF anuncia a Thiago Kosloski como nuevo Director Técnico de la Sub-20. El estratega brasileño, de 44 años, cuenta con una trayectoria importante a nivel de clubes y selecciones nacionales", señaló la máxima entidad del fútbol nacional en su cuenta oficial de 'X'. Recordemos que la selección peruana es una de las pocas, junto a Bolivia únicamente, que nunca ha clasificado a la Copa del Mundo de dicha categoría.

Kosloski es el nuevo DT de la selección peruana Sub-20.

Trayectoria de Thiago Kosloski

Recordemos que actualmente Kosloski forma parte del comando técnico de la Blanquirroja, la cual está a cargo de Mano Menezes, pero previamente ha trabajado en muchos planteles. Como parte de la selección brasileña ha salido campeón del Sudamericano Sub-20 del 2023 y 2025, además del Torneo Nacional Espírito Santo Sub-20 2022.

En cuanto a clubes, tuvo un paso por Gremio, Fluminense, Corinthians, Coritiba, Chapecoense, Vitoria, Clube de Regatas, Vasco da Gama, SWQ Thunder FC, Botafogo, Club Atlético Pernambucano y FC Bayterek. Sin embargo, no siempre fue el director técnico del plantel principal, sino que muchas veces fue enviado a las reservas. Obtuvo la Recopa Gaúcha en el 2025 y el Campeonato Paranaense Sub-20 del 2022.