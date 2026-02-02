Mano Menezes advierte sobre la indisciplina en la selección peruana: "Reglas fundamentales"

Con el inicio de la era Mano Menezes en la selección peruana, vuelve a encenderse la expectativa de que la ‘Bicolor’ recupere su mejor versión y renazca la ilusión de pelear por un cupo al Mundial 2030. No obstante, el propio entrenador fue claro en que el camino exigirá una reestructuración del equipo, potenciar el plantel y establecer reglas claras, para marcar su proyecto al mando del combinado nacional.

En una entrevista exclusiva para Teledeportes, el DT brasileño manifestó cómo ejecutará su plan en la 'Blanquirroja', en donde estima que es necesario incluir a un grupo importante de elementos jóvenes, sin embargo, reconoció que también esencial mantener a futbolistas con rodaje y choque internacional.

"Vamos a hacer una renovación como traer a jugadores más jóvenes, vamos a hacer la primera etapa de este ciclo, que vamos a dividir en partes para ver y confirmar nuestras impresiones. Con esa mezcla de juventud y experiencia tendremos una selección fuerte", enfatizó Mano Menezes en una extensa conversación con Raúl Romero.

En cuanto a las indisciplinas que ya hubo en la selección peruana, Mano Menezes fue tajante al advertir que no contempla permitir dar 'licencias' para que hayan eventos extradeportivos, que podrían afectar el ambiente del grupo. Incluso adelantó que se manejará con reglamentos.

"Tenemos reglas claras de convivencia y necesarias para llegar a alguna parte y una de las reglas fundamentales de los equipos ganen es la disciplina. Esperemos que las cosas salgan bien, dentro de lo que se quiere hacer, creo que la selección es una referencia para la gente, es la representación ante los demás países, Lo que no podemos permitir actos que no sean correctos manchen la historia del fútbol peruano", expresó.