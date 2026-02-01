¿Estará convocado? Figura de Sporting Cristal dio sorpresivo calificativo sobre Mano Menezes: "Será..."

A nivel selección, en Perú se vivirá una nueva etapa con la llegada de Mano Menezes en busca de conseguir la ansiada clasificación al siguiente Mundial. En ese sentido, algunos jugadores del fútbol local han dejado su opinión sobre el nuevo estratega que estará a cargo de anunciar la lista de convocados para los próximos partidos de la Bicolor. Las declaraciones de un futbolista de Sporting Cristal ha causado sorpresa.

Mano Menezes será el nuevo líder de Perú con el que se buscará clasificar al Mundial. Los futbolistas del rubro local e internacional deberán trabajar para ser convocados y representar al país de la mejor manera. Precisamente una de las figuras de Sporting Cristal, uno de los clubes más importantes de la Liga 1, se pronunció al respecto.

Figura de Sporting Cristal dio firme concepto sobre Mano Menezes

Mano Menezes llega con el objetivo de llevar a Perú al próximo Mundial y para ello debe contar con los mejores jugadores. Uno de ellos es Martín Távara, figura de Sporting Cristal. El volante rimense dio su opinión sobre la llegada del estratega y aseguró que espera ser parte de las próximas convocatorias.

"Yo en lo mío, seguir haciendo mi trabajo, de jugar bien, aportando cosas que me pide el comando técnico y después será la decisión del técnico. Nosotros igual como jugadores respetamos el que venga, y esperar el llamado de la selección que es lo importante para cada uno", expresó para Inka Digital TV.

(Video: Inka Digital TV)

Távara revela su deseo de jugar en el extranjero

Si bien su presente es en Sporting Cristal, Martín Távara no fue ajeno al pronunciarse sobre querer jugar en una liga internacional, tal y como lo vienen haciendo otros de sus compañeros de selección o incluso algunos que pasaron por Sporting Cristal.

"Uno trabaja para eso, trabajo para conseguir objetivos personales. Así que muy contento por lo que estoy pasando y espero alargar el momento", explicó el mediocampista.