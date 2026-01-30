Agustín Lozano se dirigió a Renato Tapia tras sus polémica declaraciones: "Va a tener que..."

En medio de lo que la presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana, uno de los que brindó declaraciones a la prensa fue el presidente de la FPF, Agustín Lozano. Muy aparte de dar sus sensaciones sobre esta nueva etapa para la Bicolor, el mandamás no fue ajeno a la polémica que generó Renato Tapia con sus declaraciones.

Agustín Lozano responde a Renato Tapia tras brindar polémicas declaraciones

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, entabló una breve entrevista con L1 MAX y fue sorprendido con una consulta por lo dicho de Renato Tapia. El volante nacional arremetió contra la gestión actual, por lo que se quería saber si iba a volver a ser considerado en las próximas convocatorias.

Fiel a su estilo, el mandamás del fútbol peruano aseguró que aún no ha hablado con el DT Mano Menezes sobre cada uno de los jugadores, pero que tiene la confianza de que Renato Tapia pueda volver a ser convocado por la calidad de futbolista que es. Por si fuera poco, afirmó que hoy por hoy se debe priorizar la camiseta de la selección peruana.

"No hemos hablado con el profesor Mano de jugadores. Él siempre ha dicho que tiene que analizar todo. Ha dicho que las puertas de la selección están abiertas para todos. Yo creo que sus razones tendrá Renato (Tapia), pero yo le tengo un gran respeto como un gran jugador como a todos los jugadores. Yo tengo la confianza de que Renato esté en la selección, yo estoy seguro que con la calidad de jugador que es el profe lo va a tener en cuenta. Estoy plenamente convencido que más allá de todo lo que pueda haber dicho, primero es la selección. Él va a tener que priorizar la camiseta, los colores de su selección", declaró Agustín Lozano a L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

¿Qué dijo Renato Tapia contra la FPF que lidera Agustín Lozano?

En una entrevista con el programa "Doble Punta", Renato Tapia no se guardó nada contra la FPF y dijo todo su sentir en este duro presente que tiene a la selección peruana lejos de una Copa del Mundo.

"A mí me da pena todo lo que pasa dentro de la Federación. No solamente nosotros como jugadores, que somos los que salimos, los que damos la cara, los que representamos. Nosotros no trabajamos para la Federación. Nosotros no somos trabajadores de ellos y, sin embargo, vamos, damos la cara y nadie de los jugadores pide que se nos avale el hecho de que nosotros viajamos tantas horas para jugar con la Selección. No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales. He visto mucha información de que yo pedía un técnico… muchos jugadores estaban pidiendo que Ricardo (Gareca) se quede, y no. La decisión, al final, es del presidente, del director deportivo de ese momento. Nadie le pidió al presidente, explícitamente, que tenía que quedarse porque nosotros íbamos a estar infelices o el ciclo se va a venir abajo. Creíamos que lo mejor era que se quede Oscar (Ibáñez) porque sabíamos que iba a ser un periodo de transición amplio porque no tenemos hasta 2027 competiciones oficiales y sabíamos que algunos tenían que estar para que la transición sea lo más normal (…) Se lo hicimos saber al presidente y sí, es muy raro, lo conversamos y, casualidad, sale esta información. De los jugadores, muy difícil que haya salido la información", indicó Renato Tapia.