Mano Menezes EN VIVO: presentación y conferencia del nuevo DT de la selección peruana

Finalmente se terminó el misterio y ya se conoció que el popular 'Mano' Menezes será el nuevo entrenador de la selección peruana hasta que se termine el proceso de las Eliminatorias 2030. HOY, será presentado desde las 5.00 p. m. y brindará su primera conferencia de prensa como DT de la 'Bicolor',

Mano Menezes EN VIVO: presentación del entrenador de la selección peruana 16:07 Erick Noriega aprobó llegada de Menezes: 'Mano' Menezes fue entrenador de Erick Noriega en Gremio durante media temporada del 2025, por lo que el peruano fue consultado sobre la elección del nuevo DT de la 'Blanquirroja'. "La verdad que es un técnico muy bravo, es un buen técnico, bastante bueno la verdad. Desde mi punto de vista, muy inteligente, competitivo, es picón, es bastante exigente dentro del campo. Por el medio año que estuve con él, sabe llegar bastante a los jugadores y siempre está intentando aconsejarte para mejorar", expresó a L1 MAX. 15:50 FPF anunció conferencia de prensa: La FPF sorprendió al anunciar que la conferencia se daría HOY, jueves, en la que se presentará en sociedad al 'Mano' Menezes como el nuevo DT de Perú. 15:20 Perú enfrentará a selecciones mundialistas Gustavo Peralta informó que en marzo, Perú se medirá contra Senegal en Francia. También jugará contra Jordania. MÁS INFORMACIÓN. 15:18 Mano Menezes llegó a Lima El entrenador ya se encuentra en nuestro país, listo para ser presentado como el DT de Perú. 15:17 ¿Dónde ver la conferencia de Mano Menezes? La transmisión de la conferencia de Mano Menezes será por el canal de YouTube 'La Bicolor+'. 15:16 ¿A qué hora presentan a Mano Menezes como DT de Perú? La FPF indicó que la conferencia de prensa iniciará a las 5:00 p.m. (territorio peruano). 15:15 ¡Mano Menezes es el DT de Perú! Jean Ferrari y la FPF determinó que Mano Menezes asuma las riendas de la selección peruana. Confían en su experiencia y capacidad para trabajar.

Tras varios meses de evaluación, Jean Ferrari, quien ejerce el cargo de director general Federación Peruana de Fútbol (FPF) eligió al entrenador brasileño para cubrir la plaza que en los últimos años estuvo a cargo de Juan Reynoso, Jorge Fosati y finalmente Óscar Ibañez.

La óptica de la FPF es que Mano Menezes se encargue de la próxima clasificación de Perú al Mundial, pero sus primeras pruebas serían amistosos en los próximos meses. Los primeros que se darían sería ante Senegal y Jordania en marzo, mientras que en Junio se enfrentarían ante EEUU y el otro duelo podría darse ante Escocia, Países Bajos o Egipto.

Asimismo, la agenda de partidos no se terminaría y se proyecta que para septiembre y octubre se jueguen cuatro enfrentamientos más en México, Miami, Canadá y la capital peruana, Por último, el año se cerraría con una corta gira en Japón.

Clubes que dirigió de Mano Menezes

Guarani-RS

SC Inter (reserva)

Brasil Pelotas

Iraty

15 de Novembro

Caxias-RS

Gremio

Corinthians

Selección de Brasil

Flamengo

Cruzeiro

SD Luneng

Palmeiras

Bahía

Al Nassr

Internacional

Fluminense

Títulos de Mano Menezes en su carrera como DT