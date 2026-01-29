Prensa brasileña reaccionó tras confirmarse a Mano Menezes como DT de Perú: "Decepcionante..."

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió que Mano Menezes asuma como nuevo entrenador de la selección peruana. El estratega será anunciado en las próximas horas y será el encargado de comandar a la 'Bicolor' para las Eliminatorias 2030. Tras conocerse la noticia, la prensa de Brasil no tardó en reaccionar y dejó un inédita reacción tras la llegada del brasileño.

Prensa brasileña reaccionó tras confirmarse a Mano Menezes como DT de Perú

El director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari decidió que Mano Menezes, exentrenador de Gremio, asuma las riendas de la 'Bicolor' y encamine el nuevo proceso para la próxima cita mundialista. Tras ello, el portal brasileño 'SCTODODIA' sorprendió al reaccionar y dejar un impensado mensaje.

El mencionado medio recordó el nefasto rendimiento que tuvo la selección peruana en las últimas Eliminatorias y la catalogó como "decepcionante", recalcando que en ese contexto se da la llegada del estratega brasileño.

Prensa brasileña reaccionó a la llegada de Mano Menezes al banquillo de la Selección Peruana.

"La apuesta de la FPF por Mano Menezes llega tras una campaña considerada decepcionante para Perú en las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo terminó la competición en el noveno puesto, penúltimo en la tabla, a ocho puntos de Bolivia, que se aseguró un lugar en la repesca", mencionaron en su publicación.

Del mismo modo, más adelante remarcaron la gran trayectoria que posee Mano Menezes en su carrera, a quien consideraron como un "técnico con experiencia" y con varios títulos en su haber; remarcando que fue un factor fundamental para su llegada a la 'Bicolor'.

"Mano era agente libre tras su salida del Gremio. En el fútbol brasileño, sus últimos trabajos incluyen Fluminense, Corinthians e Internacional, además del club de Rio Grande do Sul. El técnico también tiene experiencia en el extranjero y un currículum con títulos nacionales, factores que pesaron en la decisión de la federación peruana de contar con él", sentenciaron.

¿Qué equipos ha entrenado Mano Menezes?