Selección peruana confirmó que sus próximos dos partidos amistosos serán transmitidos por YouTube

La selección peruana ha venido atravesando una reestructuración total y han puesto especial énfasis en el trabajo con los menores buscando potenciar al primer equipo. Por ello, la Federación Peruana de Fútbol ya pactó nuevos amistosos internacionales y acaban de sorprender a los hinchas al informar que serán transmitidos de forma gratuita por YouTube.

Amistosos de la selección peruana serán transmitidos por YouTube

En esta ocasión, la atención está puesta en la selección peruana Sub-17, que viene afinando detalles para disputar dos partidos amistosos internacionales frente a Trinidad y Tobago, los cuales se jugarán en territorio nacional. Cabe destacar que estos encuentros estarán bajo la conducción técnica de Renzo Revoredo.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la ‘Bicolor’ informó que los amistosos programados para el miércoles 28 y el viernes 30 de enero podrán seguirse completamente GRATIS vía streaming en su canal de YouTube, Bicolor+. Esta iniciativa busca acercar a los hinchas y permitirles observar el rendimiento de las nuevas promesas del fútbol peruano.

FPF transmitirá por YouTube amistosos de la selección peruana Sub-17.

El primer duelo se llevará a cabo en la Ciudad de Fútbol de Punta Hermosa, mientras que el segundo se disputará en La Videna. Ambos compromisos serán claves dentro de la preparación con miras al Sudamericano Sub-17, certamen en el que la 'Bicolor' luchará por uno de los siete cupos rumbo al Mundial de la categoría.

Asimismo, estos partidos serán claves para potenciar a las figuras del equipo nacional con el objetivo de que adquieran rodaje y experiencia valiosa pensando en potenciar al equipo mayor que aún se encuentra sin entrenador.

Selección peruana cayó en el Ranking FIFA

La importancia de potenciar a las divisiones menores es alta para la selección peruana, luego de que continuamente hayan caído en el Ranking FIFA. Una clara muestra de la debacle que atraviesa el equipo de todos. Actualmente, la 'Bicolor' se ubica en el puesto 53° y es la tercera peor selección a nivel de Conmebol.