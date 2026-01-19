Selección peruana sufrió fuerte caída en el ranking FIFA: conoce su nueva posición

La selección peruana tiene la gran misión de mejorar su rendimiento con el objetivo de clasificar a la Copa Mundial del 2030 y, sobre todo, escalar posiciones en el Ranking FIFA, donde actualmente se encuentra en una posición desfavorable, por debajo de Argentina, Brasil, Colombia y otros países.

Perú se ubica en el puesto 53° en el último Ranking FIFA

La FIFA actualizó el Ranking FIFA este lunes 19 de enero de 2026, donde posicionó a la selección peruana en la ubicación 53°, dos puestos por debajo de su último reporte.

De esta forma, la selección peruana sumó solo 1459.57 puntos, mientras que el 25 de diciembre, penúltima actualización, contaba con 1460 unidades.

Ranking FIFA en Sudamérica (CONMEBOL)

Perú, a nivel de la CONMEBOL, ha logrado ubicarse en el octavo puesto, solo por delante de Chile y Bolivia, mientras que Venezuela, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina están por encima.

Puesto Selección Puntos 2° Argentina 1873.33 5° Brasil 1760.46 14° Colombia 1701-3 17° Uruguay 1672.62 23° Ecuador 1591.73 40° Paraguay 1501.5 50° Venezuela 1465.22 53° Perú 1459.57 55° Chile 1457.84 76° Bolivia 1330.52

Top 10 Ranking FIFA

A nivel mundial, el continente americano tiene dos representantes dentro del top 10 de las mejores selecciones según el Ranking FIFA. El primero, ubicado en el segundo lugar, es Argentina, y el siguiente, posicionándose en la quinta ubicación, es Brasil.