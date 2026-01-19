0

Selección peruana sufrió fuerte caída en el ranking FIFA: conoce su nueva posición

La selección peruana comenzó el 2026 de mala forma debido a que la FIFA actualizó el ranking mundial y colocó a Perú en una ubicación por debajo de otros países sudamericanos.

Luis Blancas
Perú obtuvo nefasta ubicación en el Ranking FIFA 2026
Perú obtuvo nefasta ubicación en el Ranking FIFA 2026 | Composición: Líbero
La selección peruana tiene la gran misión de mejorar su rendimiento con el objetivo de clasificar a la Copa Mundial del 2030 y, sobre todo, escalar posiciones en el Ranking FIFA, donde actualmente se encuentra en una posición desfavorable, por debajo de Argentina, Brasil, Colombia y otros países.

Perú se ubica en el puesto 53° en el último Ranking FIFA

La FIFA actualizó el Ranking FIFA este lunes 19 de enero de 2026, donde posicionó a la selección peruana en la ubicación 53°, dos puestos por debajo de su último reporte.

De esta forma, la selección peruana sumó solo 1459.57 puntos, mientras que el 25 de diciembre, penúltima actualización, contaba con 1460 unidades.

Ranking FIFA en Sudamérica (CONMEBOL)

Perú, a nivel de la CONMEBOL, ha logrado ubicarse en el octavo puesto, solo por delante de Chile y Bolivia, mientras que Venezuela, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina están por encima.

PuestoSelecciónPuntos
Argentina1873.33
Brasil1760.46
14°Colombia1701-3
17°Uruguay1672.62
23°Ecuador1591.73
40°Paraguay1501.5
50°Venezuela1465.22
53°Perú1459.57
55°Chile1457.84
76°Bolivia1330.52

Top 10 Ranking FIFA

A nivel mundial, el continente americano tiene dos representantes dentro del top 10 de las mejores selecciones según el Ranking FIFA. El primero, ubicado en el segundo lugar, es Argentina, y el siguiente, posicionándose en la quinta ubicación, es Brasil.

PuestoSelecciónPuntos
España1877.18
Argentina1873.33
Francia1870
Inglaterra1834.12
Brasil1760.46
Portugal1760.38
Holanda1756.27
Marruecos1746.57
Belgica1730.71
10°Alemania1724.15

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

