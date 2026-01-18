Gianluca Lapadula atraviesa un duro momento en Italia: ¿Qué pasó con 'Lapagol'?

Alguien que no la está pasando nada bien es Gianluca Lapadula. Se sabe que 'Lapagol' es uno de los delanteros más queridos del país desde que se vinculó con la Selección Peruana, además es uno de los representantes de Perú en tierras europeas. Pasa que actualmente no está siendo considerado como en sus mejores épocas.

Hoy su equipo, el Spezia de la Serie B de Italia, enfrentaba a Palermo. Tras el anuncio de la convocatoria, se confirmó que Gianluca Lapadula no iba a ser parte de este duelo que al final terminaron perdieron. Si no cambio de club es porque le aseguraron continuidad. Sin embargo, apenas ha sumado cerca de trienta minutos en los últimos dos meses.

No se sabe si está padeciendo de alguna lesión o si solamente no es considerado por su director técnico. En su club deberían tenerlo como una opción, ya que ahora se encuentran en posición de descenso directo y tendrán que asegurar partidos para escalar posiciones.Por el momento, no hay declaración alguna de parte de 'Lapagol'.

¿Cuándo fue la última vez que anotó?

Gianluca Lapadula anotó por última vez el 29 de octubre del 2025, fue en el empate 1-1 entre el Spezia y Padova. En la actual temporada registra 4 anotaciones (3 Serie B + 1 Copa Italia). De no lograr salvarse del descenso, lo más probable es que cambie de club. De todas maneras, su vínculo finaliza a mediados de junio de este año.

¿Por qué no fue convocado a la Selección Peruana?

El delantero de 35 años no pudo ser parte de la gira de la Selección Peruana por Rusia al no encontrarse al 100%, así que terminó perdiéndose los partidos ante Chile y Rusia. De confirmarse los próximos amistosos en Europa, podrá ser considerado cuando anuncien al nuevo DT de la selección. Si está en condiciones, será uno de los primeros en ser convocado.