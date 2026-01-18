- Hoy:
Con Barcos, Lavandeira y exfiguras de Alianza: el potente once de FC Cajamarca para pelear el título
Carlos Silvestri, entrenador de FC Cajamarca prepara una sorpresiva alineación este 2026 con la llegada de exfutbolistas de Alianza Lima. ¿Cuáles son la novedades?
FC Cajamarca está dispuesto a ser protagonista en la temporada 2026, por tal razón, la directiva concretó los fichajes de exfutbolistas de Alianza Lima, incluido un ídolo como el delantero Hernán Barcos. Del mismo modo, el 'Caballo Negro' se reforzó con destacados refuerzos extranjeros que apuntan a ser campeones de la Liga 1.
Alineación de FC Cajamarca:
- Jonathan Medina, Carlos Gómez, Pablo Míguez, Matías Almirón, Ricardo Lagos, Keyvin Paico, Pablo Lavandeira, Tomás Andrade, Jonathan Betancourt, Arley Rodríguez, Hernán Barcos.
El técnico Carlos Silvestri usará un sistema base de 4-3-3 y ratificará su confianza en el arquero Jonathan Medina, quien fue clave para el ascenso del cuadro de altura a fines de 2025. Por su parte, la defensa estaría conformada por el experimentado zaguero Pablo Míguez, junto con su compatriota, Matías Almirón, quien se sumó al conjunto cajamarquino procedente de Sport Boys.
Como laterales por las bandas, el vigente campeón de la Liga 2 2025, tendría a Ricardo Lagos, y Carlos Gómez, expromesa del cuadro blanquiazul. En tanto, el mediocampo Keyvin Paico es uno de los llamados a ser el referente tras su experiencia en Comerciantes Unidos de Cutervo.
Hernán Barcos liderará la ofensiva de FC Cajamarca
Más adelantados, Pablo Lavandeira y Tomás Andrade, argentino formado en River Plate, tendrá la responsabilidad de ser el '10' del equipo. El ex Always Ready de Bolivia se perfila para ser otro de los socios del veterano atacante Hernán Barcos esta temporada.
Aparte de ello, el 'Pirata' tendrá el aporte de los extremos Jonathan Betancourt y el colombiano Arley Rodríguez, que también llegó como flamante contratación de FC Cajamarca.
