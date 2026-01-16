¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Colo Colo y dónde ver partido por la Serie Río de la Plata?

Alianza Lima cierra su participación en la Serie Río de la Plata ante Colo Colo, este domingo 18 de enero. Tras dos derrotas consecutivas, el equipo liderado por Pablo Guede buscará regalar a sus hinchas un triunfo en tierras uruguayas.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Colo Colo 2026?

El amistoso entre Alianza Lima contra Colo Colo por la Serie Río de La Plata 2026 se realizará este domingo 18 de octubre.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Colo Colo?

México: 6:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 8:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 9:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (día siguiente).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO?

Alianza Lima vs. Colo Colo será transmitido EN VIVO por Disney Plus para territorio peruano y resto de países de la región. Libero.pe. te llevará todos los detalles del compromiso por internet y gratis.

Alianza Lima vs. Colo Colo: historial de partidos

A lo largo de su historia, Alianza Lima y Colo Colo se midieron en 19 ocasiones, incluyendo partidos oficiales y amistosos. El 'Cacique' ganó en 8 compromisos y los blanquiazules salieron airosos en 6 oportunidades. Cinco veces empataron.

Alianza Lima vs. Colo Colo: pronóstico y cuánto paga

Apuestas Colo Colo Empate Alianza Lima Betano 2.18 3.20 3.25 1xBet 2.14 3.10 3.30 CoolBet 2.15 3.20 3.30 DoradoBet 2.14 3.20 3.20

Para las principales casas de apuestas, Colo Colo es ligeramente favorito para llevarse el triunfo ante Alianza Lima.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Pablo Guede fue claro: en esos tipos de partidos (amistosos) lo más importante es el funcionamiento de su equipo que el resultado. El estratega adelantó que la idea ante Colo Colo es que todos sus jugadores puedan tener la misma cantidad de minutos en la cancha.

Sin embargo, como el calendario de Alianza Lima es apretado, los hinchas exigen ver la mano de Guede en el equipo. Alianza Lima es uno de los equipos que más se reforzó para este 2026 y el objetivo es claro: salir campeón de la Liga 1.