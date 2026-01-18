0

Boca Juniors vs Olimpia EN VIVO: dónde ver, horarios y pronósticos del partido

Antes de empezar la temporada de manera oficial, Boca Juniors se estará midiendo a Club Olimpia en busca de encontrar el once titular para afrontar la liga de Argentina.

Jasmin Huaman
Boca Juniors se enfrentará a Olimpia en nuevo amistoso de pretemporada.
Boca Juniors se enfrentará a Olimpia en nuevo amistoso de pretemporada. | Foto: Composición Líbero
Todo va quedando listo para el nuevo reto de Boca Juniors como parte de la pretemporada 2026. Tras haber disputado su partido ante Millonarios en La Bombonera, ahora el 'Xeneize' se alista para un nuevo rival de calidad: Club Olimpia de Paraguay. Revisa los canales de transmisión y a qué hora se podrá ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

Boca Juniors vs. Olimpia: posibles alineaciones

  • Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.
  • Olimpia: Olveira; Chala, Gamarra, Vargas, Cáceres; Quintana, Alfaro, Zayas; Redes, Ferreira y Leguizamón.

¿Dónde ver Boca Juniors vs Olimpia?

El partido entre Boca Juniors vs Olimpia se podrá ver EN VIVO a través de la señal de Disney+ en Sudamérica. La plataforma requiere de la suscripción Premium para disfrutar de los eventos deportivos sin interrupciones. También puedes seguir el minuto a minuto en Diario Líbero.

¿Cuándo juega Boca Juniors?

Boca Juniors afrontará su próximo reto futbolístico de la pretemporada ante Olimpia. El encuentro está programado para jugarse el domingo 18 de enero y será el segundo partido del 2026 del equipo argentino.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Olimpia?

Para disfrutar del partido entre Boca Juniors vs Olimpia, es importante tener en cuenta los horarios. Revisa a continuación los horarios según el país.

  • Argentina: 21:15 horas
  • Brasil: 21:15 horas
  • Uruguay: 21:15 horas
  • Paraguay: 21:15 horas
  • Chile: 21:15 horas
  • Bolivia: 20:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas
  • Ecuador: 20:15 horas
  • Perú: 19:15 horas
  • Colombia: 19:15 horas
  • México: 18:15 horas

Boca Juniors vs. Olimpia: pronósticos de las casas de apuestas

En la previa del partido, Boca Juniors sale como favorito para el partido amistoso ante Olimpia. A continuación, las cifras que se manejan en diferentes casas de apuestas.

Casa de apuestaVictoria de Boca JuniorsEmpateVictoria de Olimpia
1XBET1.693.625.04
CoolBet1.673.405.25

