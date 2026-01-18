- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Colo Colo
- Barcelona vs Real Sociedad
- Boca Juniors vs Olimpia
- Bolivia vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Boca Juniors vs Olimpia EN VIVO: dónde ver, horarios y pronósticos del partido
Antes de empezar la temporada de manera oficial, Boca Juniors se estará midiendo a Club Olimpia en busca de encontrar el once titular para afrontar la liga de Argentina.
Todo va quedando listo para el nuevo reto de Boca Juniors como parte de la pretemporada 2026. Tras haber disputado su partido ante Millonarios en La Bombonera, ahora el 'Xeneize' se alista para un nuevo rival de calidad: Club Olimpia de Paraguay. Revisa los canales de transmisión y a qué hora se podrá ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.
PUEDES VER: Figura de Alianza Lima contempla opción de llegar a Boca Juniors: "No hay que decir que no"
Boca Juniors vs. Olimpia: posibles alineaciones
- Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.
- Olimpia: Olveira; Chala, Gamarra, Vargas, Cáceres; Quintana, Alfaro, Zayas; Redes, Ferreira y Leguizamón.
¿Dónde ver Boca Juniors vs Olimpia?
El partido entre Boca Juniors vs Olimpia se podrá ver EN VIVO a través de la señal de Disney+ en Sudamérica. La plataforma requiere de la suscripción Premium para disfrutar de los eventos deportivos sin interrupciones. También puedes seguir el minuto a minuto en Diario Líbero.
¿Cuándo juega Boca Juniors?
Boca Juniors afrontará su próximo reto futbolístico de la pretemporada ante Olimpia. El encuentro está programado para jugarse el domingo 18 de enero y será el segundo partido del 2026 del equipo argentino.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Olimpia?
Para disfrutar del partido entre Boca Juniors vs Olimpia, es importante tener en cuenta los horarios. Revisa a continuación los horarios según el país.
- Argentina: 21:15 horas
- Brasil: 21:15 horas
- Uruguay: 21:15 horas
- Paraguay: 21:15 horas
- Chile: 21:15 horas
- Bolivia: 20:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas
- Ecuador: 20:15 horas
- Perú: 19:15 horas
- Colombia: 19:15 horas
- México: 18:15 horas
Boca Juniors vs. Olimpia: pronósticos de las casas de apuestas
En la previa del partido, Boca Juniors sale como favorito para el partido amistoso ante Olimpia. A continuación, las cifras que se manejan en diferentes casas de apuestas.
|Casa de apuesta
|Victoria de Boca Juniors
|Empate
|Victoria de Olimpia
|1XBET
|1.69
|3.62
|5.04
|CoolBet
|1.67
|3.40
|5.25
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90