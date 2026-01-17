- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Olimpia y dónde ver el partido amistoso?
Boca Juniors juega este domingo con Olimpia por un amistoso internacional de pretemporada. Conoce aquí los horarios y qué canal transmite el partido.
Boca Juniors vs. Olimpia se enfrentan este domingo 18 de enero, desde el estadio Único de San Nicolás de los Arroyos de Buenos Aires, en un partido amistoso internacional de pretemporada. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol gratis este sábado 17 de enero
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Olimpia?
- México: 18:00 horas
- Perú: 19:00 horas
- Colombia: 19:00 horas
- Ecuador: 19:00 horas
- Bolivia: 20:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 20:00 horas
- Argentina: 21:00 horas
- Brasil: 21:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Uruguay: 21:00 horas
¿Dónde ver Boca Juniors vs. Olimpia?
Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Boca Juniors vs. Olimpia, por uno de los amistosos internacionales de pretemporada, tendrás que sintonizar Disney Plus Premium, única plataforma que lo transmitirá para toda Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos.
Previa del partido amistoso entre Boca Juniors vs. Olimpia
A falta de una semana para que arranque el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Boca Juniors se prepara para afrontar su último amistoso de pretemporada luego de empatar sin goles ante Millonarios de Colombia el pasado miércoles en La Bombonera.
Los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron muchas ocasiones para conseguir el triunfo ante el conjunto colombiano y ser los únicos ganadores de la Copa Miguel Ángel Russo; sin embargo, no fueron efectivos, e incluso Exequiel Zeballos se falló un penal en el último minuto.
Por su parte, Olimpia llega tras perder en la Serie Río de la Plata con Colo Colo por definición de penales. El elenco paraguayo aguantó el cero en los 90 minutos del partido amistoso, pero fue poco eficaz en la definición. Ahora, el 'Decano' también buscará su primera victoria del 2026 ante un Boca Juniors que tendrá cuatro bajas: Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Milton Delgado y Brian Aguirre.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90