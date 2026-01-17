0

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Olimpia y dónde ver el partido amistoso?

Boca Juniors juega este domingo con Olimpia por un amistoso internacional de pretemporada. Conoce aquí los horarios y qué canal transmite el partido.

Jostein Canales
Boca Juniors y Olimpia juegan este domingo en Buenos Aires por un partido amistoso de pretemporada.
Boca Juniors y Olimpia juegan este domingo en Buenos Aires por un partido amistoso de pretemporada. | Foto: Boca Juniors / Club Olimpia
COMPARTIR

Boca Juniors vs. Olimpia se enfrentan este domingo 18 de enero, desde el estadio Único de San Nicolás de los Arroyos de Buenos Aires, en un partido amistoso internacional de pretemporada. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Programación de partidos que se realizarán hoy sábado 17 de enero.

PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol gratis este sábado 17 de enero

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Olimpia?

  • México: 18:00 horas
  • Perú: 19:00 horas
  • Colombia: 19:00 horas
  • Ecuador: 19:00 horas
  • Bolivia: 20:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 20:00 horas
  • Argentina: 21:00 horas
  • Brasil: 21:00 horas
  • Chile: 21:00 horas
  • Paraguay: 21:00 horas
  • Uruguay: 21:00 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Olimpia?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Boca Juniors vs. Olimpia, por uno de los amistosos internacionales de pretemporada, tendrás que sintonizar Disney Plus Premium, única plataforma que lo transmitirá para toda Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos.

Previa del partido amistoso entre Boca Juniors vs. Olimpia

A falta de una semana para que arranque el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Boca Juniors se prepara para afrontar su último amistoso de pretemporada luego de empatar sin goles ante Millonarios de Colombia el pasado miércoles en La Bombonera.

Los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron muchas ocasiones para conseguir el triunfo ante el conjunto colombiano y ser los únicos ganadores de la Copa Miguel Ángel Russo; sin embargo, no fueron efectivos, e incluso Exequiel Zeballos se falló un penal en el último minuto.

Por su parte, Olimpia llega tras perder en la Serie Río de la Plata con Colo Colo por definición de penales. El elenco paraguayo aguantó el cero en los 90 minutos del partido amistoso, pero fue poco eficaz en la definición. Ahora, el 'Decano' también buscará su primera victoria del 2026 ante un Boca Juniors que tendrá cuatro bajas: Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Milton Delgado y Brian Aguirre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

Lo más visto

  1. Hinchas del Sparta Praga califican el debut de Joao Grimaldo: "El típico..."

  2. Sebastián Rodríguez, ex Alianza Lima, definió su futuro para la temporada 2026: "Contrato"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano