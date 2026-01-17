0
Figura de Alianza Lima contempla opción de llegar a Boca Juniors: "No hay que decir que no"

El futbolista fue consultado por un posible traspaso y no dudó en decir que se pondría la camiseta del Xeneize, ex rival de Alianza Lima.

Fabian Vega
Figura de Alianza Lima aceptaría ponerse la camiseta de Boca
Figura de Alianza Lima aceptaría ponerse la camiseta de Boca | Alianza Lima
Alianza Lima se encuentra en Uruguay disputando la Serie Río de la Plata y durante su estancia muchos jugadores del club han sido entrevistados. Ahora uno de ellos ha confirmado que no tendría problemas en vestir la camiseta de Boca Juniors. Sin duda alguna, a muchos les gustaría vestir la camiseta de uno de los equipos más grande de Argentina.

¿Qué jugador aceptaría jugar en Boca Juniors?

Se trata de Federico Girotti, delantero y reciente fichaje de Alianza Lima. El '99' blanquiazul sorprendió con su confesión, pues es surgido de las canteras de River Plate, eterno rival de Boca Juniors. Para el argentino trabajo es trabajo, así que si en algún momento lo llaman podría aceptar la propuesta sin ningún problema.

"Me ponés en un compromiso. Pero no hay que decirle que no a ningún equipo, por más de mi pasado en River. Si está esa chance de Boca, le daría una vuelta de rosca. No hay que decirle que no a nadie", reveló el delantero de Alianza Lima en DSports Radio. Quizás es una posibilidad que pueda darse en un futuro, pues ahora se debe al equipo de Pablo Guede.

Girotti jugaría en Boca Juniors | DSports

Girotti jugaría en Boca Juniors | DSports

El camino de Federico Girotti

El delantero de 26 años tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano, es la gran apuesta de Alianza Lima y uno de los fichajes más caros que han hecho en su historia. Si destaca podría venderlo a un monto mucho mayor al que pagaron inicialmente. El club blanquiazul compró el 50% del pase, el otro porcentaje aún lo mantiene Talleres de Córdoba.

Boca Juniors no tendría problemas en comprarlo, todo dependerá de su nivel y lo que haga ahora en Perú. Sería un negocio redondo para Alianza Lima, pues lo compraron con la intención de recuperar la inversión en un futuro. Por ahora Federico Girotti está enfocado en ganar la Liga 1 y hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

