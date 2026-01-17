Alianza Lima terminó su pretemporada en Uruguay y los jugadores quedaron listos para disputar el último partido amistoso, esta vez el rival será Colo Colo de Chile. Mientras el equipo ya se encontraba en el hotel de concentración, recibieron la visita de un jugador que hasta ahora es muy querido por la hinchada blanquiazul: Mauro Guevgeozián. Sí, el popular 'Armenio'.

"Muy lindo reencuentro. Lo sigo al club permanentemente hasta el día de hoy, estoy informado de todo lo que pasa y como ha crecido en los últimos años. Me encontré con Franco (Navarro), conversamos de fútbol, de fútbol peruano. Es la persona ideal para el puesto", estas fueron algunas palabras del 'Armenio' a las afueras del hotel de Alianza Lima.

El mejor momento del delantero uruguayo, nacionalizado armenio, fue cuando anotó el penal decisivo para que Alianza Lima sea campeón del Torneo del Inca en 2014. En ese momento el equipo blanquiazul no sabía de títulos hace muchos años y alegró a muchos tras la coronación en el Miguel Grau del Callao. Siempre sudó la camiseta y anotó una gran cantidad de goles durante su estancia.

El paso de Guevgeozián en Alianza Lima

Con Alianza Lima jugó un total de 82 partidos entre 2013 y 2015, anotó 29 goles y ganó un título. En su momento llegó a compartir equipo con jugadores como Walter Ibáñez, Pablo Míguez entre otros. Tampoco se puede dejar de mencionar la gran dupla que hizo con Julio Landauri, quién era su más grande asistidor.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá que cerrar su participación en la Serie Río de la Plata ante Colo Colo de Chile. Este partido será la última chance de los blanquiazules de sumar un triunfo, luego de sumar dos derrotas ante Independiente y Unión. Después de jugarse el duelo, el equipo viajará al Perú para seguir con su preparación con miras a la Noche Blanquiazul.