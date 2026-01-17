Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por Serie Río de la Plata: pronósticos, horarios y dónde ver

Alianza Lima se enfrenta a Colo Colo este domingo 18 de enero, a partir de las 19:00 horas de Perú (21:00 del horario chileno y uruguayo), por la Serie Río de la Plata. El encuentro se juega en el estadio Parque Viera de Montevideo y será transmitido en exclusiva por la plataforma Disney Plus.

Alianza Lima vs Colo Colo: previa del partido

Los blanquiazules cerrarán su participación en la Serie Río de la Plata buscando su primer triunfo del año. Recordemos que vienen de dos derrotas ante Independiente y Unión de Santa Fe, ambos por 2-1.

Recordemos que la única baja confirmada es Kevin Quevedo, quien viene recuperándose de una lesión en el tobillo. Se espera que reaparezcan Pedro Aquino y Paolo Guerrero, quienes no tuvieron minutos ante Unión.

Por su parte, el 'Cacique' igualó 0-0 ante Olimpia, aunque pudo imponerse a través de los penales y espera seguir encontrando rodaje para llegar fino al inicio de la Liga Chilena, programado para comienzos de febrero.

Alianza Lima viene de caer 2-1 ante Unión.

Alianza Lima vs Colo Colo: horarios

Repasa horarios y canales para ver el partido amistoso de acuerdo a tu ubicación:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:00

Bolivia: 20:00

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 21:00

México: 18:00

Estados Unidos: 19:00 (Miami y Nueva York) y 16:00 (Los Ángeles)

España: 03:00 (del lunes 19)

Alianza Lima vs Colo Colo: dónde ver

El partido será transmitido en toda Sudamérica por ESPN en el plan premium de Disney Plus. Es decir, si quieres ver el encuentro debes estar suscrito a la plataforma de streaming, ya que no estará disponible para televisión.

Alianza Lima vs Colo Colo: pronósticos y cuotas de apuesta

Colo Colo parte como favorito para vencer a Alianza Lima, esto de acuerdo a lo que indican las casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Alianza Lima Empate Colo Colo Apuesta Total 3.34 3.16 2.18

Alianza Lima vs Colo Colo: estadio

El partido entre Alianza Lima vs Colo se jugará en el Parque Alfredo Víctor Viera, recinto ubicado en la ciudad de Montevideo y que tiene capacidad para 8,000 espectadores.

Alianza Lima vs. Colo Colo: posible alineación

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Sergio Peña, Gaspar Gentile, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

Colo Colo: Fernando de Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa y Lucas Cepeda.