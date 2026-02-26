Conmebol se retractó tras asegurar que Alianza Lima tiene 25 títulos y edita documental

Recientemente la Copa Libertadores sacó a la luz el documental por el aniversario de la victoria de Alianza Lima sobre Boca Juniors en La Bombonera, donde los íntimos vencieron por penales y eliminaron al 'Xeneize' de la competición internacional. Sin embargo, en dicho metraje aseguraron que el equipo de Matute únicamente tenía 25 títulos nacionales y ello causó mucha molestia en su hinchada, por lo que la Conmebol decidió retractarse al respecto.

Resulta que al final del video emitido por la máxima entidad del fútbol sudamericano se podía apreciar la siguiente oración: "Alianza Lima es uno de los grandes equipos del Perú. 25 veces campeón peruano". Esto le quitaba la estrella de 1934 por la que tanto lucha el cuadro de La Victoria y, además, borraba su eslogan de ser el único tetracampeón en la historia del balompié nacional. Tal acción desató el caos y ahora hay novedades importantes al respecto.

Conmebol había asegurado que Alianza Lima tiene 25 títulos.

Y es que si vuelves a ver el documental de la Copa Libertadores, ya no existe la parte final en la que se mostraba tal detalle. Es decir, la Conmebol decidió eliminar dicha información y dejar a criterio personal la cantidad de títulos que tiene realmente Alianza Lima. A continuación te dejaremos cómo termina el metraje publicado por la entidad de fútbol más importante en Sudamérica.

Como se aprecia, hubo una modificación y ahora únicamente se brinda el dato de que Boca Juniors nunca había disputado una ronda previa de la Copa Libertadores y, que la primera vez que lo hizo, fue derrotado por los blanquiazules. Esto deja más tranquila a la hinchada de Matute que se encontraba sumamente indignada, ya que le estaban negando su tetracampeonato del fútbol peruano.

¿Cuáles son los 26 títulos que dice tener Alianza Lima?

Estos son todos los trofeos de Alianza Lima, incluyendo el título del 34':