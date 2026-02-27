¡Confirmado! Sporting Cristal jugará en Matute ante Carabobo: fecha y hora del partido

Tras varios días de espera y por lo ocurrido en el Miguel Grau del Callao, la dirigencia de Sporting Cristal llegó a un acuerdo con la institución blanquiazul y el partido ante Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores se jugará finalmente en el Estadio Alejandro Villanueva. La confirmación llegó por parte de la Conmebol y de esta manera se está a la espera de la venta de entradas y más.

A pesar de que el partido ante 2 de Mayo se jugó con normalidad dentro del estadio, la seguridad de los hinchas de Sporting Cristal se vio afectada luego de que un grupo de persona atacara un bus donde se estaban trasladando. Ahora, para la llave ante Carabobo, el partido se destino a jugarse en Matute, estadio de Alianza Lima.

¿A qué hora y cuándo juega Sporting Cristal en Matute?

De acuerdo a la programación de la Conmebol, el partido de vuelta entre Sporting Cristal y Carabobo se jugará el miércoles 11 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 5:00 p.m. Recordemos que el primer encuentro se jugará una semana antes; es decir, el miércoles 4 a las 6:00 p.m. en Perú.

Sporting Cristal jugará en Matute.

México y Centroamérica: 4:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 5:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

¿Dónde ver el partido de Sporting Cristal vs Carabobo?

Este enfrentamiento se podrá disfrutar a través de la señal de ESPN y Disney Plus en toda Sudamérica. También se transmitirá vía streaming, por lo que se debe revisar si se cuenta con un plan actualizado y disfrutar del minuto a minuto del importante cotejo.

¿A quién eliminó Carabobo?

La clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores por parte de Carabobo viene luego de eliminar a Huachipato de Chile por un global de 3-1. El equipo venezolano ganó los dos partidos y se espera un encuentro de ida y vuelta ante Sporting Cristal.

Recordemos que el equipo que pierda la llave queda fuera de cualquier posibilidad de jugar la Copa Libertadores y no jugará la fase de grupos de dicho torneo. Sin embargo, sí clasificará a la Copa Sudamericana y se mantendrá en una competición internacional.