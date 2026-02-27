¡ATENCIÓN, Nueva York! Horario de verano 2026: cuándo comienza y cómo ajustar tus relojes fácilmente

En Nueva York, el horario de verano 2026 comenzará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelanten una hora y pasen a marcar las 3:00 a. m., cambiando de EST (UTC−5) a EDT (UTC−4). Este ajuste permite aprovechar más luz natural por la tarde, aunque implica "perder" una hora de sueño.

El horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasen una hora y vuelvan al horario estándar. La regla simple para recordar cómo ajustar el reloj es: "spring forward, fall back": en primavera se adelanta, en otoño se atrasa.

Qué ciudades de Nueva York aplican el horario de verano

Todas las ciudades del estado seguirán el mismo calendario de DST. La lista incluye:

New York City (los cinco boroughs): Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island.

(los cinco boroughs): Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island. Buffalo – Gran ciudad del oeste del estado

– Gran ciudad del oeste del estado Rochester – Ciudad grande al norte del estado

– Ciudad grande al norte del estado Yonkers – Área metropolitana de NYC

– Área metropolitana de NYC Syracuse – Centro del estado

– Centro del estado Albany – Capital del estado

– Capital del estado Mount Vernon – Área metropolitana de NYC

– Área metropolitana de NYC White Plains – Sede del condado de Westchester

– Sede del condado de Westchester Long Island: Hempstead, Garden City y New Rochelle.

Información adicional importante:

Todos estos cambios cumplen con la normativa federal establecida por el Department of Transportation (DOT) .

. La regulación se basa en la Energy Policy Act de 2005 , que define el esquema de horario de verano vigente desde 2007.

, que define el esquema de horario de verano vigente desde 2007. El portal oficial de la ciudad, NYC311, confirma las fechas exactas de inicio (8 de marzo) y fin (1 de noviembre) del DST 2026 en Nueva York.

Cómo ajustar tus relojes y dispositivos fácilmente

Para evitar confusiones, se recomienda adelantar los relojes la noche del sábado 7 de marzo y atrasarlos el sábado 31 de octubre. Los dispositivos modernos como teléfonos, computadoras, tablets y smartwatches conectados a internet se ajustan automáticamente al horario de verano y de regreso al horario estándar.

Los relojes de pared, electrodomésticos antiguos y sistemas multimedia de autos pueden requerir ajuste manual. Aprovecha el cambio de hora para revisar baterías de detectores de humo y monóxido de carbono y asegurarte de que todos tus dispositivos funcionen correctamente.

El cambio de horario impacta en transporte, vuelos, horarios laborales y mercados financieros. Durante el DST, Nueva York opera en EDT (UTC−4) y en horario estándar en EST (UTC−5), afectando la diferencia horaria con otras ciudades de Latinoamérica y Europa. Para minimizar el efecto en el sueño, se recomienda adelantar la hora de acostarse uno o dos días antes del cambio.