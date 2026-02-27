- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Garcilaso vs Cienciano
- Melgar vs Chankas
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¡ATENCIÓN, Nueva York! Horario de verano 2026: cuándo comienza y cómo ajustar tus relojes fácilmente
Descubre cuándo comienza el horario de verano 2026 en la ciudad de Nueva York y prende a ajustar tus relojes fácilmente y sin confusiones.
En Nueva York, el horario de verano 2026 comenzará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelanten una hora y pasen a marcar las 3:00 a. m., cambiando de EST (UTC−5) a EDT (UTC−4). Este ajuste permite aprovechar más luz natural por la tarde, aunque implica "perder" una hora de sueño.
PUEDES VER: LAMENTABLE NOTICIA para solicitantes de asilo en EE. UU.: USCIS propone SUSPENDER documento clave con fuertes implicaciones
El horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasen una hora y vuelvan al horario estándar. La regla simple para recordar cómo ajustar el reloj es: "spring forward, fall back": en primavera se adelanta, en otoño se atrasa.
Qué ciudades de Nueva York aplican el horario de verano
Todas las ciudades del estado seguirán el mismo calendario de DST. La lista incluye:
Descubre cuándo comienza el horario de verano 2026 en Nueva York.
- New York City (los cinco boroughs): Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island.
- Buffalo – Gran ciudad del oeste del estado
- Rochester – Ciudad grande al norte del estado
- Yonkers – Área metropolitana de NYC
- Syracuse – Centro del estado
- Albany – Capital del estado
- Mount Vernon – Área metropolitana de NYC
- White Plains – Sede del condado de Westchester
- Long Island: Hempstead, Garden City y New Rochelle.
Información adicional importante:
- Todos estos cambios cumplen con la normativa federal establecida por el Department of Transportation (DOT).
- La regulación se basa en la Energy Policy Act de 2005, que define el esquema de horario de verano vigente desde 2007.
- El portal oficial de la ciudad, NYC311, confirma las fechas exactas de inicio (8 de marzo) y fin (1 de noviembre) del DST 2026 en Nueva York.
Cómo ajustar tus relojes y dispositivos fácilmente
Para evitar confusiones, se recomienda adelantar los relojes la noche del sábado 7 de marzo y atrasarlos el sábado 31 de octubre. Los dispositivos modernos como teléfonos, computadoras, tablets y smartwatches conectados a internet se ajustan automáticamente al horario de verano y de regreso al horario estándar.
Los relojes de pared, electrodomésticos antiguos y sistemas multimedia de autos pueden requerir ajuste manual. Aprovecha el cambio de hora para revisar baterías de detectores de humo y monóxido de carbono y asegurarte de que todos tus dispositivos funcionen correctamente.
El cambio de horario impacta en transporte, vuelos, horarios laborales y mercados financieros. Durante el DST, Nueva York opera en EDT (UTC−4) y en horario estándar en EST (UTC−5), afectando la diferencia horaria con otras ciudades de Latinoamérica y Europa. Para minimizar el efecto en el sueño, se recomienda adelantar la hora de acostarse uno o dos días antes del cambio.
- 1
LAMENTABLE NOTICIA para solicitantes de asilo en EE. UU.: USCIS propone SUSPENDER documento clave con fuertes implicaciones
- 2
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes refugiados sin Green Card en EE. UU.: DHS permite a ICE ampliar detenciones y genera serias implicaciones
- 3
ALERTA ROJA, inmigrantes ilegales en EE. UU.: fallo judicial permitirá al IRS compartir datos fiscales con el ICE para OPERATIVOS MIGRATORIOS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90