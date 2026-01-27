- Hoy:
Cambio de horario en Illinois 2026: este el DÍA CLAVE y la hora exacta para ajustar el reloj sin cometer ERRORES
En este 2026, Illinois experimentará un cambio de horario que requerirá ajustar los relojes. A continuación, te revelamos la hora y fecha exacta del ajuste.
En un contexto donde las agendas son cada vez más ajustadas, el cambio de horario en Illinois para el año 2026 se convierte nuevamente en un aspecto muy importante para la planificación de la vida cotidiana en los hogares. Este ajuste podría perjudicar diversos ámbitos, desde la apertura de la bolsa de valores y el comienzo de las clases, hasta los horarios de los vuelos y los turnos nocturnos en hospitales.
Por ello, es necesario poder adaptarse a estos cambios y mantener la organización. Conoce AQUÍ la fecha y hora exacta del ajuste del reloj para el cambio de horario en este estado de EE. UU.
Cambio de horario en Illinois: el día clave y la hora exacta para ajustar el reloj sin errores
Según la normativa federal, el horario de verano en Illinois se implementará el próximo domingo 8 de marzo de 2026 y finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026. El ajuste del reloj se debe llevar a cabo a las 2:00 a. m., con la finalidad de poder minimizar el impacto en la rutina diaria de los ciudadanos. Asimismo, estos datos son claves para este cambio:
Cambio de horario en Illinois: el día clave y la hora exacta para ajustar el reloj sin errores.
- Inicio del horario de verano: domingo 8 de marzo de 2026.
- Ajuste de horario en el mes de marzo: a las 2:00 a. m. se adelanta a las 3:00 a. m.
- Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre de 2026.
- Ajuste horario en noviembre: a las 2:00 a. m. se debe atrasar a la 1:00 a. m.
Con ello, se podrá planificar las actividades en función de estos ajustes y podrás obtener más tiempo para tus actividades.
Así se debe adelantar y atrasar el reloj en Illinois
En marzo de este 2026, los residentes de Illinois deben ajustar sus relojes adelantando una hora, mientras que en noviembre, la hora se debe atrasar en una hora, siguiendo la conocida regla "spring forward, fall back". Es muy necesario saber que no todos los dispositivos realizan este ajuste automáticamente, por lo que debes también verificar y hacer manualmente el cambio en varios aparatos.
Para facilitar este proceso, te compartimos algunas recomendaciones: la noche anterior al 8 de marzo, adelanta una hora todos los relojes manuales, por ejemplo, de 10:00 p. m. a 11:00 p. m. En la noche previa al 1 de noviembre, debes atrasar una hora, cambiando de 11:00 p. m. a 10:00 p. m.
