Alerta inmigrantes: TPS llega a su fin para estos 13 países y 10 de ellos tienen advertencias.

¡Muy importante! La situación del Estatus de Protección Temporal (TPS) está ocasionado gran preocupación entre los extranjeros, pues para algunos ya terminó y para otros está a poco de expirar. Para los ciudadanos de al menos 13 países, ello pone en riesgo a miles de personas que podrían ser deportadas.

Cabe mencionar que todo este contexto afecta de manera directa a todos los extranjeros provenientes de naciones que se encuentran bajo las alertas de viaje más estrictas emitidas por el Departamento de Estado de EE. UU. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar con ellos? AQUÍ todo lo que se sabe.

Alerta inmigrantes: TPS llega a su fin para estos 13 países y cómo los afecta

Recordemos que el 13 de enero de este 2026, el gobierno de Trump confirmó la cancelación del TPS para Somalia, una decisión que se sumó a su cuestionada política de deportaciones masivas. Tras ello, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que los somalíes perjudicados a esta medida tendrán que abandonar el país antes del 17 de marzo, fecha en la que finalizarán las protecciones vigentes.

Vale resaltar que aquel apoyo migratorio había sido extendido anteriormente por el expresidente Joe Biden. No obstante, el republicano decidió cambiar drásticamente esa orden. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en un comunicado que "temporal significa temporal", subrayando que esta decisión prioriza a los ciudadanos estadounidenses.

Atención: TPS llega a su fin para estos 13 países y 10 de ellos tienen advertencias.

Junto a este país, el TPS para otras naciones está próximo a finalizar, lo que podría afectar a miles de ciudadanos. El último domingo, Myanmar vio terminar su estatus a las 23:59. Haití, por su parte, tiene como fecha límite el 3 de febrero a las 11:59 p.m., mientras que Etiopía lo hará el 13 de febrero. Yemen también se encuentra en la lista, con su estatus finalizando el 3 de marzo.

En el caso de Líbano, el plazo se extiende hasta el 27 de mayo. La designación de El Salvador fue prorrogada hasta el 9 de septiembre, a diferencia de Honduras y Nicaragua, cuyo programa ya venció el 8 de septiembre de 2025 a las 11:59 p.m. Nepal y Siria también vieron el fin de su estatus el 20 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, respectivamente.

Finalmente, Sudán del Sur concluyó su estatus a las 11:59 p.m. del 5 de enero, mientras que el TPS de Sudán y la designación de Ucrania expiran el 19 de octubre de este año a la misma hora, tras una extensión anunciada el 17 de enero de 2025. La situación plantea un desafío significativo para los beneficiarios de estos programas, quienes deben estar atentos a las fechas límite.

¿Qué países tienen advertencias de viaje?

De las naciones que perdieron el TPS, diez siguen siendo clasificados dentro del Nivel 4 de "No viajar", la advertencia más severa emitida por el Departamento de Estado del país americano. Esta lista incluye a Yemen, Venezuela, Ucrania, Siria, Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Líbano, Haití y Myanmar.

En tanto, desde enero de este año, Etiopía, Honduras, Nicaragua y Nepal figuran en el Nivel 3 de alerta, que refiere a que se "reconsidere su viaje".