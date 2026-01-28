AMENAZA para inmigrantes en EE. UU.: ¿ICE o Patrulla fronteriza? Esta es la agencia más peligrosa para extranjeros

En Estados Unidos, dos agencias de seguridad nacional están al frente de las redadas migratorias y la aplicación de las leyes de inmigración: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP).

Aunque ambas forman parte del mismo sistema de control migratorio, sus competencias, áreas de acción y niveles de autoridad son muy distintos, lo que determina cuál representa una mayor amenaza para las personas inmigrantes en situación irregular.

ICE: la amenaza dentro de las ciudades

Entender cómo operan estas dos fuerzas y cuándo pueden detener o deportar a extranjeros es clave para quienes viven sin documentación en EE. UU. y desean proteger sus derechos, evitar detenciones inesperadas y reducir el riesgo de ser objeto de operativos migratorios.

¿ICE o Patrulla fronteriza? Esta es la agencia más peligrosa.

El ICE es la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias en todo el territorio estadounidense, no solo en la frontera. Su función principal comienza una vez que una persona ya ha ingresado al país, y sus agentes pueden realizar detenciones, arrestos y deportaciones en ciudades, suburbios, centros de trabajo y lugares de residencia. Esta capacidad para operar en prácticamente cualquier lugar dentro del país lo convierte en una de las fuerzas que más preocupa a las comunidades inmigrantes.

Además de sus funciones de detención, el ICE administra centros de detención migratoria, emite órdenes de supervisión y coordina vuelos de deportación. A diferencia de la Patrulla Fronteriza, que está enfocada en la frontera misma, ICE puede llegar hasta el interior de EE. UU., lo que significa que la amenaza migratoria no se limita a zonas fronterizas sino que puede aparecer en ciudades grandes, vecindarios y áreas donde las familias viven y trabajan.

Patrulla Fronteriza: vigilancia en la frontera y más allá

Por otro lado, la Patrulla Fronteriza (o U.S. Border Patrol) tiene la tarea principal de vigilar y asegurar las fronteras terrestres de Estados Unidos, especialmente en zonas rurales o alejadas de los puertos oficiales de entrada. Su misión es detener a personas que intentan ingresar de manera irregular sin pasar por un punto de control migratorio, y su actuación se concentra principalmente en los estados fronterizos del sur y del norte.

La Patrulla Fronteriza está autorizada a operar dentro de un radio de hasta 100 millas desde la frontera, aunque esta regla ha sido objeto de controversias cuando agentes han estado presentes más lejos. Una vez que las personas son detenidas en la frontera o cerca de ella, pueden ser procesadas para deportación, trasladadas a centros de detención o entregadas al ICE para su posterior procesamiento.