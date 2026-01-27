PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: ¿qué hacer si agentes del ICE llegan a tu lugar de trabajo? AQUÍ la respuesta

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, se ha registrado un aumento de operativos migratorios en centros de trabajo en todo el país. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha realizado visitas tanto a empresas de alto perfil como a pequeños negocios que rara vez acaparan titulares, lo que ha derivado en el arresto de cientos de inmigrantes.

Ante este escenario, expertos legales y en recursos humanos recomiendan que tanto los empleados como los directivos de las empresas se preparen ante una posible visita de agentes federales, con el fin de conocer sus derechos y evitar verse involucrados en tácticas migratorias agresivas.

¿Qué hacer si agentes del ICE llegan a tu lugar de trabajo?

Asignar al personal una persona de contacto

Cada lugar de trabajo debe asignar a un gerente en sitio como punto de contacto, señaló la socia de derecho laboral Fisher Philllips. Esta persona se encargará de solicitar una orden judicial para, posteriormente, enviar una copia al abogado migratorio del empleador.

Expertos legales y en recursos humanos recomiendan a las empresas que se preparen ante una posible visita de agentes federales.

Comprender lo que permite una orden judicial

ICE puede ingresar sin orden judicial a las áreas abiertas al público de un lugar de trabajo, como vestíbulos o estacionamientos, pero no puede acceder a zonas privadas, oficinas, salas de descanso o almacenes, sin el consentimiento del empleador o una orden judicial válida firmada por un juez.

Colocar letreros que indiquen las áreas no públicas

Las áreas no públicas deben estar debidamente señalizadas de forma visible y, además, los empleados deben asegurarse de que esas zonas permanezcan cerradas con llave. Si un agente del ICE ingresa sin autorización a un área privada, la Oficina del Fiscal General de Nueva York recomienda que el representante del empleador exprese de manera clara: "No doy mi consentimiento para esta búsqueda ni para que usted ingrese a esta área privada."

Mantener un registro de lo que ICE se lleve

Los agentes del ICE deben proporcionar una lista detallada de los objetos incautados al concluir una redada. Asimismo, se recomienda que un empleado designado por la empresa registre de manera independiente todo lo que sea retirado durante el operativo, con el fin de mantener un control y respaldo de lo ocurrido.

Facilitar el acceso a la información esencial para el personal

La información de contacto migratorio del empleador debe estar disponible para todo el personal. Asimismo, los empleados deben contar con gafetes de identificación y mantener actualizados sus contactos de emergencia, de modo que la empresa pueda comunicarse rápidamente con las personas designadas por cada trabajador, en caso de alguna redada.