PELIGRO en Walmart: autoridades ARRESTAN a adolescente tras AMENAZAR a padre de familia con matar a su bebé con un rifle
Adolescente se encuentra privado de su libertad luego de tener acusaciones de agresión en Walmart y amenazar con acabar con la vida de un bebé en EE. UU.
¡Mucha atención! Recientemente, un joven de apenas 18 años, que había enfrentado cargos por agresión en una tienda Walmart, en EE. UU., fue detenido nuevamente tras presuntamente amenazar con acabar con la vida de un bebé utilizando un rifle de estilo AR-15.
Según informes policiales y la prensa internacional, el adolescente incluso se dirigió al padre del menor con la terrorífica pregunta: "¿Alguna vez has visto morir a un bebé?". Este último hecho ha ocasionado gran preocupación en la comunidad sobre la seguridad y el comportamiento de los jóvenes. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Irá a prisión?
PUEDES VER: ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo
Walmart: arrestan a adolescente tras amenazar a padre de familia con matar a su bebé con un rifle
'local12.com' y otros portales informaron que Keon Harris, un joven de 18 años, fue arrestado tras ser acusado de realizar amenazas a un hombre y a su hijo pequeño a través de la plataforma Snapchat. Estas impactantes acciones fueron expuestos en los documentos judiciales revisados por Shaw Local y Law & Crime.
Walmart: arrestan a adolescente tras amenazar a padre de familia con matar a su bebé con un rifle.
La denuncia penal detalla que el joven Harris envió múltiples videos y fotografías en los que se le observa sosteniendo un rifle de estilo AR15 mientras profería estas peligrosas advertencias. En uno de los clips, supuestamente señaló lo siguiente: "¿Alguna vez has visto morir a un bebé? Imagina a tu hijo supurando por la frente".
Tras la investigación y su arresto, la policía confirmó que Harris ya enfrentaba cargos de agresión agravada y disturbios, relacionados con un incidente ocurrido en enero del año pasado en un Walmart, y se encontraba bajo libertad condicional. Con todo ello, su situación se ha complicado.
Harris participó en el ataque a otro joven dentro de un Walmart en el 2025
Bajo este contexto, es importante saber que Harris y Fernando Torres, un adolescente de 18 años, habrían agredido a un joven de 15 años junto a un tercer cómplice en un Walmart. Estos datos fueron compartidos por el medio local Lake & McHenry County Scanner y las autoridades.
Este incidente ocurrió alrededor de las 8 p. m. del 27 de enero de 2025. La víctima presentó hematomas visibles y decoloración en el ojo derecho, además de comenzar a sangrar por la nariz y la boca tras el ataque físico.
