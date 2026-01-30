0
GRAN PELIGRO en EE. UU.: CBP reporta ARRESTO inmediato de hombre mexicano acusado de presuntos actos lascivos contra menor

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. arrestaron a un ciudadano mexicano por presuntos actos lascivos contra un menor. ¿Qué se sabe al respecto?

Melanni Miranda
CBP reporta ARRESTO inmediato de hombre mexicano acusado de presuntos actos lascivos contra menor.
CBP reporta ARRESTO inmediato de hombre mexicano acusado de presuntos actos lascivos contra menor. | Composición Libero / Melanni Miranda.
¡Atención! Recientemente, un ciudadano mexicano sin documentos fue arrestado en el puerto de entrada de Laredo, en Estados Unidos, esto luego de ser de un presunto delito sexual en contra de un menor. Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodean este caso. ¿Cuántos años de prisión podría recibir?

CBP arresta a hombre mexicano acusado de presuntos actos lascivos contra menor

La prensa internacional informó que los Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detuvieron a Rogelio Isaac Hernández Flores, de 35 años, el 21 de enero, cuando era pasajero de un autobús comercial con destino a México. En una inspección secundaria del vehículo, se constató que Hernández Flores carecía de documentos que le permitieran ingresar o permanecer en el país.

CBP arresta a hombre mexicano acusado de presuntos actos lascivos contra menor.

Asimismo, se confirmó una orden de arresto pendiente en su contra por un delito grave a través de verificación biométrica. Según informes, el Departamento de Policía de Modesto, California, había emitido la orden de detención debido a un delito sexual vinculado a actos lascivos con un menor.

En California, los actos lascivos contra menores de 14 años pueden conllevar penas de hasta ocho años de prisión. Hasta el momento, la Oficina del Sheriff del Condado de Webb, en EE. UU., se encarga de la custodia de Hernández Flores mientras se lleva a cabo el proceso penal correspondiente.

Director del Puerto de Laredo se pronunció sobre el arresto de hombre

Alberto Flores, director del Puerto de Laredo, reafirmó el compromiso de las autoridades con la seguridad de las comunidades locales. En su declaración, resaltó el último arresto de un individuo indocumentado que intentaba abandonar el país y que tenía una orden de detención activa por un delito grave.

Esta acción, según Flores, evidencia la vigilancia constante y el esfuerzo de los oficiales de primera línea para poder identificar y neutralizar posibles amenazas antes de que puedan causar más complicaciones en todo EE. UU.

