0
EN VIVO
Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1

ALERTA ROJA para inmigrantes: imponen MULTA de $5,000 a extranjeros mayores de 14 años que crucen a EE. UU. sin autorización

Se confirmó la implementación de una sanción de US$5.000 para este grupo de inmigrantes que sean detenidos en EE. UU. sin un estatus legal. ¿De qué se trata?

Melanni Miranda
Imponen multa de $5,000 a los inmigrantes mayores de 14 años que crucen a Estados Unidos sin autorización.
Imponen multa de $5,000 a los inmigrantes mayores de 14 años que crucen a Estados Unidos sin autorización. | Composición Libero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Atención! A partir de finales de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha decidido implementar una multa de US$5.000 para todos los inmigrantes de 14 años o más que crucen la frontera de manera ilegal. Esta drástica medida, comunicada por la Embajada del país americano en México, busca desincentivar la migración irregular. La sanción es definitiva y no admite negociaciones.

Subdirectora de una escuela en Georgia fue detenida por presunto robo de casi $1,000 en Walmart.

PUEDES VER: ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo

Imponen multa de $5,000 a inmigrantes mayores de 14 años que crucen a EE. UU. sin autorización

Estados Unidos ha implementado, desde el año pasado, una "tarifa de aprehensión" de 5.000 dólares para todos los inmigrantes de 14 años o más que crucen la frontera sin la debida autorización y sean considerados inadmisibles.

Esta medida, informada de manera directa por la Embajada de Estados Unidos en México y la Patrulla Fronteriza, tiene como objetivo desincentivar los cruces irregulares bajo el Título 8, lo que conlleva deportación, detención y posibles cargos adicionales.

EE. UU.

Imponen multa de $5,000 a inmigrantes mayores de 14 años que crucen a EE. UU. sin autorización.

Entre los aspectos más relevantes de esta política, que entrará en vigor a finales de 2025, se resalta que la multa es definitiva y no negociable, aplicándose a todos los individuos mayores de 14 años. Las consecuencias de esta acción incluyen la deportación automática, la posibilidad de encarcelamiento y un veto permanente para solicitar asilo o permisos legales.

Asimismo, la medida perjudica a indocumentados detenidos tras cruzar la frontera, incluso si no logran ingresar completamente al país americano, sin distinción de nacionalidad. El propósito de esta política es reforzar la seguridad en la frontera, aumentar las devoluciones y desalentar la migración irregular.

¿Qué es la tarifa de "aprehensión"?

Bajo este contexto, la Patrulla Fronteriza, junto con la Embajada de EE. UU. en México, ha ratificado que la tarifa de "aprehensión" se impone incluso en los casos en que no se consigue ingresar al territorio estadounidense.

Cabe resaltar que esta medida ha generado diversas reacciones y cuestionamientos sobre su aplicación y las implicaciones para quienes intentan cruzar la frontera.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: ¿qué hacer si agentes del ICE llegan a tu lugar de trabajo? AQUÍ la respuesta

  2. ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo

  3. Donald Trump afirma que desconocía el reclamo de "ya basta" de la presidenta encargada de Venezuela contra las órdenes de EE. UU

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano