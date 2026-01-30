¡Atención! A partir de finales de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha decidido implementar una multa de US$5.000 para todos los inmigrantes de 14 años o más que crucen la frontera de manera ilegal. Esta drástica medida, comunicada por la Embajada del país americano en México, busca desincentivar la migración irregular. La sanción es definitiva y no admite negociaciones.

Imponen multa de $5,000 a inmigrantes mayores de 14 años que crucen a EE. UU. sin autorización

Estados Unidos ha implementado, desde el año pasado, una "tarifa de aprehensión" de 5.000 dólares para todos los inmigrantes de 14 años o más que crucen la frontera sin la debida autorización y sean considerados inadmisibles.

Esta medida, informada de manera directa por la Embajada de Estados Unidos en México y la Patrulla Fronteriza, tiene como objetivo desincentivar los cruces irregulares bajo el Título 8, lo que conlleva deportación, detención y posibles cargos adicionales.

Entre los aspectos más relevantes de esta política, que entrará en vigor a finales de 2025, se resalta que la multa es definitiva y no negociable, aplicándose a todos los individuos mayores de 14 años. Las consecuencias de esta acción incluyen la deportación automática, la posibilidad de encarcelamiento y un veto permanente para solicitar asilo o permisos legales.

Asimismo, la medida perjudica a indocumentados detenidos tras cruzar la frontera, incluso si no logran ingresar completamente al país americano, sin distinción de nacionalidad. El propósito de esta política es reforzar la seguridad en la frontera, aumentar las devoluciones y desalentar la migración irregular.

¿Qué es la tarifa de "aprehensión"?

Bajo este contexto, la Patrulla Fronteriza, junto con la Embajada de EE. UU. en México, ha ratificado que la tarifa de "aprehensión" se impone incluso en los casos en que no se consigue ingresar al territorio estadounidense.

Cabe resaltar que esta medida ha generado diversas reacciones y cuestionamientos sobre su aplicación y las implicaciones para quienes intentan cruzar la frontera.