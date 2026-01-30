¡Importante! Recientemente, las autoridades de Tallassee, en Estados Unidos, tras varios meses de investigación, han logrado capturar a un hombre acusado de iniciar un incendio en el Walmart de aquella zona.

Este último 29 de enero, el Departamento de Policía emitió órdenes de arresto contra Devin Blackwell, un hombre de 36 años originario de Eclectic, Alabama. Las acusaciones en su contra incluyen incendio provocado, daños criminales de tercer grado y poner en peligro imprudentemente a otros. AQUÍ más información.

Walmart: arrestan a hombre ecléctico tras ser acusado de provocar alarmante incendio

'tpimediagroup.org' y otros portales web compartieron datos relevantes sobre la sorpresiva detención de Devin Blackwell. El teniente Jon Rawls, de la policía de Tallassee, fue el encargado de confirmar el arresto del individuo por varios cargos, destacando que "cumplimos esas órdenes el jueves por la tarde".

Vale mencionar que este arresto está vinculado a un incidente de incendio provocado que tuvo lugar hace algunos meses, cuando el sospechoso, identificado como Blackwell, trabajaba en un Walmart local.

Walmart: arrestan a hombre ecléctico tras ser acusado de provocar alarmante incendio.

Según Rawls, este hecho fue captado por las cámaras de seguridad, mostrando a Blackwell iniciando un fuego dentro del establecimiento mientras otros empleados se encontraban presentes. "Se le observa encendiendo el fuego y luego alejándose. Otro trabajador logró extinguir las llamas utilizando una bebida, lo que evitó que la situación se tornara grave", señaló el teniente.

Cabe resaltar que, hasta el momento, no se confirmó ningún herido ni el reporte de daños significativos.

Hombre era trabajar y fue despedido de Walmart: enfrentará graves cargos

Luego del incidente, la gerencia de Walmart tomó la decisión de despedir de inmediato a Blackwell y presentó el video del evento al Departamento de Policía de Tallassee, lo que llevó a la formulación de cargos.

Hasta la noche del 27 de enero, el registro de la cárcel del condado de Elmore no mostraba información sobre fianza ni comparecencias judiciales para Blackwell. Ni se ha confirmado cuáles serán las fechas de sus audiencias.