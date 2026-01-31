ESCÁNDALO en Walmart de Ocala: MADRE FUE ATRAPADA escondiendo artículos en el asiento de seguridad de su hijo para no pagarlos

Una escena sorprendente se desarrolló en un Walmart de Ocala, cuando una mujer fue acusada de usar el asiento vacío del automóvil de su hijo para ocultar varios artículos y salir de la tienda sin pagarlos. La mujer, identificada como Molly Elizabeth Money, de 42 años, se declaró inocente, según informó Ocala-News.

Mujer usa el asiento de seguridad de su bebé para robar mercancía en un Walmart de Ocala

Según el informe policial citado por Ocala-News, el incidente ocurrió el viernes 16 de enero en el Walmart ubicado en 4980 E. Silver Springs Boulevard. Money ingresó a la tienda con sus dos hijos y comenzó a colocar mercancía, incluida ropa de bebé, juguetes y tazas, dentro de un asiento de automóvil cubierto con una manta. Aunque pagó algunos artículos en la caja de autopago, intentó salir con varios objetos sin abonarlos.

Un empleado de prevención de pérdidas intentó detenerla, pero fue empujado por Money, quien huyó hacia el estacionamiento. La policía logró identificar su vehículo gracias a la matrícula que el empleado pudo anotar y confirmó los hechos mediante las cámaras de vigilancia. Según Ocala-News, "la mercancía no pagada estaba valuada en más de 150 dólares e incluía varios juguetes, tazas, semillas de plantas y una gran cantidad de ropa de bebé".

Molly Elizabeth Money, de 42 años, presuntamente empujó a un empleado y huyó en automóvil.

Mujer enfrentará cargos por hurto y resistencia

El sábado 17 de enero, los oficiales acudieron al domicilio de Money, donde fue arrestada mientras se encontraba con uno de sus hijos. Tras serle leídos sus derechos Miranda, Money calificó el incidente como "un error" y aseguró que "devolvió la mayoría de los objetos", según reportó Ocala-News.

Los registros muestran que Money tenía antecedentes de advertencias por intrusión en Walmart en 2022 y 2023, además de una condena por robo grave en 2006. Ahora enfrenta cargos por hurto menor en comercios, resistencia a un comerciante y allanamiento de morada, mientras espera su comparecencia ante el tribunal del condado de Marion.

