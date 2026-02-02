Recientemente, las autoridades del Condado de Lawrence, en Estados Unidos, informaron sobre una situación alarmante en el interior de una tienda Walmart, donde, en un primer momento, se dejó entrever un robo. Al final, todo terminó de la peor manera. ¿Qué sucedió? Se confirmó una situación de riesgo en el establecimiento. ¿Quiénes fueron arrestados?

Walmart: hombre fue arrestado tras alarmante movimiento sospechoso y drogas en tienda

A través de 'SCDN' y el informe oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Lawrence, en EE. UU., se conoció que unos agentes se trasladaron de inmediato a un Walmart, esto luego que, a primera instancia, se activara la protección de activos sobre un posible robo en el establecimiento.

Las imágenes de vigilancia del local confirmaron que agentes estuvieron al pendiente de un hombre que tenía moviimientos muy sospechosos en la tienda, donde fue expuesto colocando artículos en hieleras y bolsas dentro de carrito de compras. Aquel sujeto también visto retirando aquellas bolsas y escondiéndolas entre los estantes del local. El hombre aparece mirando a la cámara de seguridad.

Tras ello, también se confirmó la presencia de una mujer, quien fue captada al lado de esta persona y llevando un paquete de calcetines. Este sujeto, quien fue identificado como Nicholas Watts, salió de la tienda sin comprar nada, llamando la atención por dejar carrito y las bolsas escondidas. Luego se subió a un Ford Edge plateado que se encontraba en el estacionamiento.

La mujer, la cual también fue identificada como Crystal Lucas, decidió despistar a la cámara en un inicio, pero también fue vista ingresando al vehículo y sin ninguna compra. Ante ello, fueron detenidos por la policía en pleno estacionamiento. Se pudo ver cierto material relacionado con drogas, además de trozos de papel de aluminio con residuos quemados. El auto fue llevado con grúa tras el incidente.

¿Qué dijo el hombre arrestado y qué cargos enfrentará?

El hombre señaló a los agentes que tenía en su poder un dispositivo de seguridad. Por ello, le ordenaron que se lo quitara y él decidió exponer lo que tenía consigo: una jeringa hipodérmica, una pipa de crack y un cordón de zapato, el cual usaba como torniquete. Watts también entregó a las autoridades una pipa de crack y una jeringa hipodérmica.

Lucas aseguró haber consumido crack ese mismo día. Las investigaciones verificaron que ambos contaban con antecedentes y arrestos vigentes. Ahora, sus cargos son por posesión de parafernalia de drogas, posesión de instrumentos para el abuso de drogas y allanamiento de morada. El hombre también enfrenta delitos por parafernalia de drogas y posesión de instrumentos para el abuso de sustancias.