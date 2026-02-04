MÁXIMA ALERTA en Walmart de Utah: mujer de 70 años DESAPARECE tras ser vista por última vez en la tienda

Una mujer de 70 años está siendo intensamente buscada tras desaparecer en circunstancias misteriosas luego de visitar un Walmart en Utah. Las autoridades locales y sus familiares han emitido alertas mientras intentan localizarla, generando preocupación tanto en la comunidad como en los medios de comunicación.

Desaparición de DeEtte Spencer: detalles de su avistamiento en un Walmart de Utah

DeEtte Spencer fue vista por última vez el 26 de enero a las 10:30 p.m. en el Walmart de Price, Utah, según confirmaron medios locales como KSL y KSTU. La mujer regresaba de un viaje a Colorado para visitar a su familia cuando desapareció, lo que provocó una alarma inmediata entre sus seres queridos.

Según los informes, conducía un Buick Lucerne con matrícula de Utah E604JU, y su paradero actual se desconoce. La policía no ha podido rastrear su teléfono móvil desde que perdió la señal, a pesar de los intentos de la familia por localizarla a través de su iPhone.

La familia de Spencer indicó que ella tenía planeado regresar a su hogar en Escalante, en el sur de Utah, pero fue vista por última vez en Price, al norte del estado, un desvío que ha generado aún más preocupación.

Brad Allen, hermano menor de Spencer, expresó la preocupación de su familia: "Realmente tenemos miedo de que esté ahí afuera, atrapada en un banco de nieve o en un camino de tierra donde no tiene contacto con nadie. Este es un momento aterrador para nosotros".

Acciones de búsqueda y medidas oficiales

La Oficina del Sheriff del Condado de Garfield activó una Alerta Plateada y un intento de localización a nivel nacional el 30 de enero para tratar de localizar a Spencer, según reportaron KTVX y St. George News.

Las autoridades confirmaron que no existen sospechas de actividad criminal y que la mujer no tiene problemas médicos conocidos que puedan haber contribuido a su desaparición. Además, se ha verificado su posible presencia en hospitales de todo el estado, sin éxito.

Cualquier persona que tenga información sobre DeEtte Spencer puede comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield al 435-676-2678. La colaboración ciudadana es vital para dar con su paradero y garantizar su seguridad.