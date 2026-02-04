- Hoy:
ESCÁNDALO en Walmart de Conway resuelto: arrestan a un hombre por ROBAR 4 objetos esenciales con ayuda de la comunidad
Vecinos atentos, junto con la Policía de Conway, ayudaron a detener a un hombre que había robado cuatro neumáticos en un Walmart local.
El Departamento de Policía de Conway (CPD) confirmó que un sospechoso fue detenido tras un incidente de hurto en un Walmart local. Gracias a la colaboración de los vecinos y a las imágenes de seguridad, la investigación avanzó rápidamente, lo que permitió esclarecer el caso.
Brandon Michael Heath fue identificado por la comunidad a partir de fotos de seguridad.
Con ayuda de la comunidad, arrestan a hombre por robar 4 llantas en Walmart de Conway
Según el Departamento de Policía de Conway (CPD), Brandon Michael Heath habría sustraído cuatro neumáticos Goodyear Wrangler de la tienda ubicada en Church Street el pasado 28 de enero, sin realizar el pago correspondiente. La rápida identificación del sospechoso se logró gracias a las pistas proporcionadas por la comunidad y a la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad.
El CPD destacó en su página de Facebook: "Muchas gracias a nuestra comunidad por mantenerse comprometida y apoyarnos. Cuando vemos algo y decimos algo, las cosas tienden a ir por buen camino. Son socios de primer nivel".
Hombre detenido por robar cuatro llantas en Walmart.
Cargos, fianza y seguimiento del caso
Brandon Michael Heath enfrenta cargos por hurto en una tienda por un valor inferior a 2.000 dólares. Fue ingresado en el Centro de Detención J. Reuben Long y liberado el sábado tras pagar una fianza de 1.000 dólares.
El Departamento de Policía de Conway continúa instando a la comunidad a colaborar en este tipo de casos, subrayando que la participación ciudadana es clave para resolver delitos y garantizar la seguridad en la ciudad.
