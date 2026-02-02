¡Aviso importante! Recientemente, los trabajadores del Walmart de Union Township, en EE. UU., fueron evacuados rápidamente tras recibir una amenaza de bomba. Medios internacionales y los encargados del orden dieron más detalles al respecto ¿Qué pasó? AQUÍ más información del acontecimiento que puso en riesgo a muchas personas.

Walmart: empleados son evacuados de inmediato tras reportarse una amenaza de bomba

Según 'ncnewsonline' y las autoridades locales, esta alerta se llevó a cabo en la madrugada del domingo 1 de febrero, lo que llevó a los agentes a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de todos los presentes en el establecimiento. La policía, hasta el momento, se encuentra investigando el incidente para determinar el inicio de esta amenaza.

Walmart: los empleados de la tienda son evacuados de inmediato tras reportarse una amenaza de bomba.

La policía del municipio de Union reportó un incidente alarmante en la madrugada, cuando un hombre realizó una llamada a la línea de no emergencias a las 3:23 a. m. En dicha comunicación telefónica, amenazó con tener tres bombas dentro de un establecimiento Walmart y advirtió que la policía contaba con una hora para actuar. Además, manifestó su preocupante intención de suicidarse.

Ante la gravedad de la situación, se procedió a evacuar a los empleados del local. Luego, los agentes, junto con el perro K-9 Baki del Departamento del Sheriff del Condado de Lawrence, decidieron hacer un exhaustivo registro del edificio. Baki, un can especializado y certificado en la detección de explosivos, fue pieza clave en la operación.

Además, se confirmó que, para la revisión, se utilizó un dron para inspeccionar el exterior del establecimiento en busca de cualquier objeto que pudiera emitir calor. A pesar de los esfuerzos, no se encontró ningún artefacto sospechoso y la identidad del autor de la amenaza todavía sigue incierta.

¿Qué otras autoridades se sumaron ante este reporte de amenaza de bomba?

A la policía de Union, en conjunto con el departamento del sheriff, se sumaron las policías de New Castle, Shenango, Neshannock y New Wilmington.

Asimismo, el Departamento de Bomberos del municipio de Union también decidieron colaborar con las labores de coordinación y respuesta ante la situación.