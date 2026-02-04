Escándalo en Walmart de Rostraver Township: hombre enfrenta GRAVES CARGOS tras lanzar insultos raciales a una mujer

Un incidente que captó la atención de las redes sociales se convirtió en un caso legal serio en el condado de Westmoreland, Pensilvania. Un video viral muestra a un hombre profiriendo insultos raciales contra una mujer en un Walmart local, lo que derivó en múltiples cargos penales.

La Policía Estatal de Pensilvania y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westmoreland confirmaron las acusaciones este miércoles, según informó CBS Pittsburgh.

Acusan a hombre de insultos raciales contra mujer en Walmart de Rostraver Township

Michael Todora, de 36 años y residente del municipio de Speers, fue acusado formalmente de intimidación étnica, acoso y conducta desordenada. Un video viral muestra a Todora acercándose a una mujer mientras hacía compras, preguntándole sobre su situación económica antes de proferir insultos raciales.

Según CBS Pittsburgh, la víctima es una inmigrante liberiana, propietaria de una tienda de comestibles en Charleroi, quien denunció el incidente a las autoridades de inmediato.

La policía local de Rostraver manejó la situación inicialmente, pero luego la investigación fue asumida por la unidad de investigación criminal de la Policía Estatal de Pensilvania. CBS Pittsburgh informó que "los investigadores realizaron múltiples entrevistas y recopilaron diversas pruebas" y que el FBI también colaboró en la pesquisa.

Autoridades continúan investigando

Aunque los cargos contra Todora se hicieron públicos el miércoles, las autoridades señalaron que la investigación sigue activa. CBS Pittsburgh reportó que "la investigación continúa, y las autoridades no han revelado más información por el momento". Este caso ha generado preocupación en la comunidad y ha abierto un debate sobre el racismo y la seguridad en espacios públicos, mientras las autoridades buscan garantizar que se haga justicia.