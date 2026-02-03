- Hoy:
¡CONFIRMADO! Inmigrantes indocumentados en EE. UU. recibirán hasta USD 2.600 si cumplen con este TRÁMITE CLAVE
Inmigrantes indocumentados pueden recibir hasta USD 2.600 si completan un trámite clave en CBP Home y cumplen con los requisitos federales.
El Gobierno de Estados Unidos confirmó que inmigrantes indocumentados pueden recibir un incentivo económico de hasta USD 2.600 si se registran y completan un trámite migratorio específico dentro de los plazos establecidos por las autoridades federales.
ESPERANZA para inmigrantes en EE. UU.: ICE podría PARALIZAR operaciones si no se aprueba la financiación del DHS en dos semanas
La medida es coordinada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y forma parte de una estrategia para ordenar las salidas voluntarias, reducir costos administrativos y evitar procesos de deportación forzosa.
¿Cuál es el trámite clave para recibir el dinero?
El beneficio está dirigido a extranjeros sin estatus migratorio regular que opten por salir voluntariamente de Estados Unidos. Para ello, deben registrarse en la aplicación oficial CBP Home, donde se notifica la intención de salida y se documenta todo el proceso.
Inmigrantes indocumentados pueden recibir hasta USD 2.600 si completan un trámite clave.
Este programa no regulariza la situación migratoria, ni reemplaza otros alivios como asilo, TPS o visas. Se trata exclusivamente de una salida ordenada, con respaldo administrativo y un apoyo económico una vez completado el trámite.
Cómo funciona el pago de hasta USD 2.600
El depósito del incentivo se realiza únicamente después de que la salida del país sea verificada por CBP a través de la plataforma CBP Home. El monto puede variar según el caso individual y está sujeto a controles de elegibilidad y cumplimiento de plazos.
El sistema centraliza información que antes se gestionaba de forma presencial, permitiendo programar la salida, subir documentación y dejar constancia oficial del proceso ante el Gobierno federal.
Advertencias importantes para los inmigrantes
Las autoridades aclaran que este trámite no otorga beneficios migratorios futuros y que la salida voluntaria queda formalmente registrada en los sistemas federales. Dependiendo del historial migratorio, podrían existir consecuencias para un posible reingreso a Estados Unidos.
Por ello, expertos recomiendan informarse bien y, de ser posible, buscar asesoría legal confiable antes de iniciar el proceso, para evaluar cómo esta decisión puede afectar el futuro migratorio de cada persona.
