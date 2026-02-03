ATENCIÓN, inmigrantes haitianos en EE. UU.: jueza federal suspende el fin del TPS para este grupo de personas y BLOQUEA su expulsión del país

En un contundente dictamen de 83 páginas, una jueza federal suspendió temporalmente la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cinco inmigrantes haitianos, quienes solicitaron la medida tras señalar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no realizó la revisión necesaria para evaluar si era seguro regresar a Haití.

Además, la jueza criticó duramente a la secretaria del DHS, Kristi Noem, por referirse a miles de inmigrantes como "asesinos, sanguijuelas o adictos a los derechos sociales", destacando que se ignoró el requisito del Congreso de revisar las condiciones en Haití únicamente tras consultar con las agencias correspondientes.

Jueza federal suspende el fin del TPS para cinco ciudadanos haitianos

La jueza Ana Reyes, del Distrito de Columbia, concedió el lunes la solicitud de cinco inmigrantes haitianos para bloquear de manera temporal la cancelación del TPS, mientras su caso continúa en los tribunales. La decisión se produce luego de que los demandantes alegaran que la secretaria Noem habría predeterminado su resolución debido a una hostilidad hacia inmigrantes no blancos.

Asimismo, la jueza Reyes recordó las polémicas declaraciones del expresidente Donald Trump sobre Haití, refiriéndose al país como "un país de m…" y asegurando que sus ciudadanos representan "una sentencia de muerte para nuestro país", comentarios que generaron indignación en la comunidad inmigrante haitiana.

Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos

El TPS (Estatus de Protección Temporal) se otorga a personas que enfrentarían dificultades extremas si se vieran obligadas a regresar a su país de origen. Los beneficiarios son evaluados para determinar si han sido condenados por delitos graves en Estados Unidos, como parte del proceso de elegibilidad.

Los inmigrantes haitianos se volvieron elegibles tras el terremoto de 2010, que afectó a miles de personas. Desde entonces, su TPS ha sido renovado repetidamente debido a crisis persistentes, como violencia generalizada, inseguridad alimentaria y un vacío de liderazgo tras el asesinato del presidente en 2021. Tras la reciente terminación del programa, el DHS señaló que el TPS de Haití "nunca tuvo la intención de ser un programa de asilo de facto, aunque así lo han utilizado administraciones anteriores durante décadas".