ÚLTIMO MINUTO en Minnesota: el Departamento de Seguridad Nacional retirará a 700 agentes federales de manera INMEDIATA
El Departamento de Seguridad Nacional retira 700 agentes de Minnesota tras polémicas operaciones, dejando alrededor de 2.000 efectivos en la ciudad.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles la retirada inmediata de 700 agentes federales desplegados en Minnesota, como parte de la operación de seguridad que comenzó en diciembre. La decisión se produce luego de una serie de incidentes que generaron indignación entre los residentes locales.
El zar de la frontera del presidente Donald Trump, Tom Homan, indicó que esta reducción dejará aproximadamente 2.000 agentes en la ciudad y subrayó que la retirada total dependerá de la cooperación de las autoridades locales y estatales, así como del cese de actividades ilegales que amenacen a los oficiales federales.
Reducción de agentes y contexto de seguridad
A principios de diciembre, cerca de 3.000 agentes del DHS fueron desplegados en Minneapolis como parte de la Operación Metro Surge, un esfuerzo federal para apoyar a las fuerzas del orden locales. La actuación de estos agentes provocó críticas, especialmente tras el trágico tiroteo que resultó en la muerte de Alex Pretti y otro ciudadano estadounidense.
Homan afirmó que, con el respaldo de Trump, su objetivo es lograr la retirada completa del personal lo antes posible, aunque enfatizó que esto dependerá de la cooperación de las agencias locales y de que disminuyan las amenazas contra ICE y otros socios federales en la ciudad.
Implementación de cámaras corporales y control operativo
En paralelo, el DHS anunció que implementará cámaras corporales para todos los agentes, comenzando con un despliegue prioritario en Minneapolis. La medida busca corregir inconsistencias detectadas en el uso de este equipo durante las operaciones, tras revisiones internas y observaciones de los propios agentes en el terreno.
Según Homan, la falta de uniformidad en el uso de las cámaras corporales era inaceptable y se actuó de inmediato para asegurar su implementación completa en la ciudad. La iniciativa forma parte de un plan más amplio que busca estandarizar el uso de estas cámaras en todo el país, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas del personal federal.
