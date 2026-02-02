¡Muy importante, extranjeros! A partir de enero de este 2026, el estado de California, en EE. UU., ha implementado una serie de nuevas leyes, entre las cuales destacan iniciativas destinadas a salvaguardar la privacidad y los derechos de los inmigrantes. Estas medidas evidencian el actual compromiso del estado con la protección de las comunidades migrantes. ¿Cuáles son?

Telemundo compartió más detalles sobre las últimas leyes que fueron firmadas por el gobernador de California, Gavin Newsom. Con ello, se busca proteger a los ciudadanos y residentes del estado, especialmente en el contexto de la inmigración. Algunas de estas normativas ya están en vigor, mientras que otras comenzarán a aplicarse en el transcurso de este 2026. AQUÍ las más importantes:

La ley AB 495, que entró en vigor el 1 de enero de 2026, permite a los padres designar un tutor legal temporal para sus hijos en caso de deportación o enfermedad.

Esta cuestionada norma amplía la lista de personas que pueden ser nombradas como cuidadores, incluyendo a familiares hasta el quinto grado de consanguinidad, lo que abarca a tías abuelas y primos. Asimismo, los padres mantendrán la custodia de sus hijos, incluso si no están físicamente presentes, y podrán modificar la designación del tutor.

La ley SB 805, que tienen como finalidad aumentar la transparencia en las operaciones de las fuerzas del orden. Desde enero de 2026, todos los agentes, incluidos los de ICE, deben portar visiblemente su identificación durante las intervenciones.

Esta ley también rechaza la participación de cazadores de recompensas en la aplicación de la ley de inmigración y establece sanciones para quienes se hagan pasar por agentes de la ley.

La ley SB 627, que también entró en vigor en enero de 2026, prohíbe a los agentes de las fuerzas del orden usar mascarillas o coberturas faciales mientras desempeñan sus funciones, con la meta de poder fomentar la confianza pública.

No obstante, con respecto a esta ley, se permitirán excepciones para equipos de SWAT y operaciones encubiertas, siempre que se establezcan políticas sobre el uso de mascarillas.

La ley AB 49, conocida como la Ley de Escuelas Santuario de California, prohíbe la entrada de agentes federales de inmigración a las escuelas sin una orden judicial y limita el intercambio de información de los estudiantes con las autoridades migratorias.

Esta ley, junto con la SB 98, ya está en vigor desde septiembre de 2025, pero las agencias educativas locales deben actualizar sus políticas para cumplir con estas nuevas protecciones antes del próximo 1 de marzo de este año.

¿Qué pasará con los datos de inmigrantes en hospitales? ¿Serán revelados a las autoridades?

En este contexto, la ley SB 81 tiene como objetivo convertir los centros de atención médica en espacios seguros con respecto a la protección de la información de los pacientes inmigrantes.

Esta ley californiana clasifica los datos migratorios de los pacientes como información médica confidencial. Entre los datos sensibles se incluyen el lugar de nacimiento y el estatus migratorio, los cuales están resguardados bajo la Ley de Información Médica de California (CMIA).