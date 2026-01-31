- Hoy:
PELIGRO en Walmart de Skibo Road: reportan ARRESTO inmediato de hombre tras negligencia y ser el principal sospechoso de TIROTEO
La policía de Fayetteville, en EE. UU., señaló que el arresto de este sujeto se dio luego que disparara "negligentemente" su pistola en Walmart. ¿Hay heridos?
¡Gran peligro! Recientemente, el departamento de policía de Fayetteville, en Estados Unidos, informó sobre el sorpresivo arresto de un individuo acusado de disparar de manera "negligente" su arma en una tienda Walmart ubicada en Skibo Road. Las autoridades están investigando el incidente, el cual se dio este 31 de enero, y que ha generado alarma en la comunidad.
PUEDES VER: EXCELENTES NOTICIAS en Nueva York: a partir de esta FECHA, más de 100 mil conductores de Uber recibirán PROTECCIÓN tras despidos
Walmart de Skibo Road: arrestan a hombre tras negligencia y ser el principal sospechoso de tiroteo
'Wral News' y otros portales internacionales difundieron detalles sobre la última acción de la policía de Fayetteville, en EE. UU., donde las autoridades se hicieron presentes tras un incidente que dejó como resultado la detención de un sujeto.
Las autoridades locales acusaron a un hombre, del cual no se reveló sus datos personales, de llevar un arma oculta y de disparar en el interior de la ciudad. Asimismo, se confirmó que, tras este suceso con esta persona, una mujer terminó con un rasguño superficial por el disparo involuntario del arma de fuego.
Si bien, el departamento policial ha decidido no contar más sobre este sospechoso por el momento, se espera que su identidad sea revelada una vez que se complete el proceso de registro en el Centro de Detención del Condado de Cumberland. Asimismo, se espera conocer los cargos que enfrentará tras este hecho.
¿Qué hacer ante un tiroteo en Walmart?
Es muy importante saber qué hacer ante un tiroteo en Walmart. Por ello, primero se debe seguir con el correcto protocolo de la tienda: mantener la calma, esconderse, luchar. Asimismo, se debe correr hay una ruta segura (dejar sus pertenencias).
El esconderse en un lugar seguro bloqueando puertas y silenciando el celular si no puede salir es necesario. También, a la hora que lleguen las autoridades, mantenerse lo más visible y ayudar a los otros si en caso esté en sus posibilidades.
