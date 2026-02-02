Walmart Supercenter tiene EXCELENTES NOTICIAS para la comunidad de Oakleaf, en Jacksonville: podrías recibir una tarjeta de regalo de $25
La comunidad de Oakleaf da la bienvenida a un Walmart Supercenter que traerá supermercado, farmacia, panadería y más, además de opciones de compra en línea.
La comunidad de Oakleaf, en Jacksonville, está de celebración: Walmart está a punto de inaugurar un nuevo Supercenter que promete transformar la experiencia de compras en la zona. La apertura será el próximo miércoles en 10000 Omni Drive, y los primeros visitantes podrían recibir una tarjeta de regalo de $25, una de las sorpresas preparadas para este gran día.
Este miércoles, Walmart abrirá un nuevo Supercenter en Oakleaf, Jacksonville.
Walmart Supercenter abrirá una nueva sucursal en la comunidad Oakleaf de Jacksonville
Según Action News Jax, la ceremonia de apertura comenzará a las 7:30 a.m., dando inicio a una jornada repleta de actividades para toda la familia. Este nuevo Walmart Supercenter contará con una tienda de comestibles completa, panadería, delicatessen, farmacia, centro de visión y estación de servicio, ofreciendo un espacio integral para satisfacer las necesidades de los clientes locales.
Además, Walmart ofrecerá servicios de recogida y entrega en línea, facilitando la compra de productos sin salir de casa. Se espera que la nueva tienda genere aproximadamente 400 empleos, fortaleciendo la economía local y brindando nuevas oportunidades laborales en Oakleaf.
Celebración de apertura: regalos, música y actividades para toda la familia
La inauguración del Walmart Supercenter incluirá intervenciones de representantes de Walmart y funcionarios locales, música en vivo, degustaciones de productos y, como gran incentivo, una tarjeta de regalo de $25 para los primeros 250 clientes. Esta iniciativa busca dar la bienvenida a la comunidad y resaltar el compromiso de la compañía con sus clientes.
De acuerdo con Action News Jax, la apertura de esta nueva ubicación "tiene como objetivo satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes y ampliar las opciones de servicio local", reafirmando el compromiso de Walmart de ofrecer comodidad, variedad y beneficios a la comunidad de Oakleaf.
Con esta apertura, Walmart no solo amplía su presencia en Jacksonville, sino que también brinda a los residentes una nueva opción para realizar sus compras de manera más práctica, con incentivos especiales desde el primer día.
