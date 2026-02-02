GRAN NOTICIA en el Walmart de Muskegon: empleada cierra un CAPÍTULO HISTÓRICO tras jubilarse a los 95 años

Una historia inspiradora tuvo lugar recientemente en el Walmart Supercenter de Muskegon, Michigan, donde la comunidad celebró un hito laboral poco común en Estados Unidos. Una trabajadora de avanzada edad puso fin a décadas de servicio en la misma cadena de tiendas minoristas, convirtiéndose en un ejemplo de dedicación y compromiso.

Empleada de Walmart en Muskegon se retira a los 95 años.

El medio WZZM 13 informó que, en esta emblemática tienda ubicada en Henry Street, compañeros, clientes y familiares se reunieron para despedir a una empleada muy querida, quien decidió jubilarse a los 95 años tras una extraordinaria trayectoria laboral.

Empleada de Walmart Supercenter en Muskegon se jubila a los 95 años

La comunidad del Walmart de Muskegon se unió para conmemorar la carrera de Ethel, la empleada que ha marcado un récord por su longevidad laboral. Según WZZM 13, trabajó más de 31 años y medio en distintos supermercados Walmart de la zona, apoyando a clientes y compañeros con paciencia y profesionalismo.

Los compañeros de trabajo destacaron la actitud positiva y el espíritu de servicio de Ethel a lo largo de los años. Su jubilación no solo representa el cierre de una etapa personal, sino también una celebración para todos quienes la conocieron, dentro y fuera de la tienda.

Este tipo de jubilación es poco común en el sector minorista de Estados Unidos, donde muchos trabajadores se retiran mucho antes. La decisión de Ethel de mantenerse activa hasta los 95 años ha motivado a clientes y colegas a compartir mensajes de agradecimiento, tanto en redes sociales como en los eventos organizados por la tienda.

Walmart Muskegon celebra la histórica jubilación de Ethel

El retiro de esta veterana asociada generó una ola de reacciones positivas, tanto en Muskegon como entre quienes siguieron la historia. WZZM 13 destacó que el ambiente en el Walmart Supercenter de Henry Street estuvo lleno de comunidad y gratitud, con aplausos y muestras de aprecio hacia la trabajadora que dedicó décadas de su vida a atender al público.

Los clientes habituales compartieron sus experiencias con Ethel, recordando su amabilidad, paciencia y actitud siempre servicial. Para muchos, la noticia de su jubilación simboliza no solo el final de una etapa para la tienda, sino también un recordatorio inspirador de la importancia de la perseverancia y la ética laboral.

La celebración incluyó palabras de agradecimiento de compañeros y clientes, quienes coincidieron en que su legado permanecerá en el corazón de la comunidad del Walmart Supercenter de Muskegon.