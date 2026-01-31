0
DURAS NOTICIAS, inmigrantes: Trump promete REDUCIR AGENTES de ICE en las calles de Minnesota si autoridades locales aceptan sorpresiva demanda

El gobierno de Trump solo retiraría agentes federales de Minnesota si las autoridades locales aceptan que ICE se encargue de los inmigrantes detenidos.

María Zapata
Homan anunció un plan para reducir agentes federales en Minnesota.
Homan anunció un plan para reducir agentes federales en Minnesota. | Composición: María Zapata | Líbero
El gobierno de Trump envió al zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota en medio de crecientes tensiones locales. Su objetivo: calmar los ánimos, reducir la presencia de agentes federales y continuar con la aplicación de deportaciones, mientras busca la cooperación de autoridades estatales y municipales. Según CNN, Homan dijo que está "trabajando en un plan para reducir eventualmente el número de agentes federales en el estado".

Plan de Homan para reducir agentes de ICE en Minnesota

Homan explicó que cualquier reducción de personal dependerá de la colaboración de las autoridades locales. "Más agentes en la cárcel significa menos agentes en la calle", señaló, indicando que las operaciones se centrarán en migrantes que representen "amenazas para la seguridad pública y la seguridad nacional".

El funcionario federal también detalló que el Departamento de Correcciones estatal ya ha mostrado disposición a colaborar y que ahora busca que las cárceles del condado faciliten la transferencia de detenidos a ICE.

Según CNN, Homan aseguró que conversó con el fiscal general del estado: "Las cárceles del condado pueden notificar a ICE las fechas de liberación de los riesgos criminales para la seguridad pública, para que ICE pueda tomar custodia de ellos al momento de salir de la cárcel".

Reacciones de la comunidad y dudas sobre la retirada de agentes

El anuncio generó preocupación entre los residentes de Minnesota, quienes han visto cómo los conflictos recientes y las muertes a tiros han erosionado la confianza en las fuerzas del orden. Muchos se preguntan si la retirada de agentes será real o solo temporal. CNN reporta que algunos habitantes "se están preparando para una presencia federal prolongada, cuestionando si realmente se producirá una retirada".

El plan de Homan evidencia la intención del gobierno de Trump de mantener una política migratoria estricta, mientras trata de negociar con las autoridades locales un modelo que permita reducir la visibilidad de los agentes federales en las calles, siempre enfocado en los casos que se consideren de alto riesgo.

