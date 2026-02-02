¡Mucha atención! Recientemente, un chileno, quien radica desde hace 7 años en Minnesota, impactó a toda la comunidad inmigrante al asegurar que la amenaza del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) "se vuelve cada vez peor". Y es que, según sus declaraciones, los agentes se hacen presentes hasta en las escuelas, esto en medio de las protestas contra las redadas.

Chileno expone a ICE y revela que están "en estacionamientos de escuelas esperando a padres" para arrestarlos

Es importante saber que las políticas antimigrantes implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han dejado como resultado la detención de más de 73.000 personas, además de los trágicos fallecimientos de dos residentes en Minneápolis. Ante este contexto, un chileno que vive en Minnesota compartió su preocupación al medio 'Cooperativa90años'.

El hombre originario de Chile resaltó que la situación en esta zona estadounidense se ha vuelto extremadamente complicada. "Los agentes de ICE están en todas partes, incluso en los estacionamientos de las escuelas, esperando a que los padres recojan a sus hijos. Separan a las familias sin consideración", expresó.

El testigo también señaló que, durante las redadas masivas, no se respeta el estatus migratorio ni los permisos de trabajo en el país americano, ya que "atrapan a todos solo por su perfil racial".

Relató, además, que ha visto cómo se llevan a amigos suyos, lo que ha llevado a muchos de ellos a permanecer encerrados desde diciembre o enero, evitando salir para no ser detenidos y perjudicados. "Cada vez se vuelve peor", sentenció, reflejando el clima de miedo y tensión que existe ahora.

Familiares de chilenos detenidos evidencian "condiciones inhumanas" con ellos

Entre los inmigrantes detenidos en Estados Unidos se encuentran dos chilenos, quienes, hasta el momento, se encuentran en el Centro Penitenciario Richwood, ubicado en Louisiana. Sus familiares han denunciado públicamente que ellos enfrentan condiciones inhumanas mientras esperan su deportación.

Estrella Muga Retamal, hermana de uno de los arrestados, expresó lo siguiente: "Mi hermano lleva casi cuatro meses en EE. UU. solo por su situación migratoria. No ha cometido ningún delito; es un hombre trabajador, honesto y sin antecedentes penales". También relató que él ha sido trasladado por al menos cuatro cárceles y que, durante uno de estos traslados, sufrió un incidente que le causó lesiones físicas.