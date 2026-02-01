Donald Trump y su efecto negativo en Estados Unidos: advierten que en 2026 comenzará la "primera disminución en la población"

Estados Unidos es un hervidero de problemas en pleno 2026, no solo la convulsión social en un país polarizado a más no poder, el problema migratorio que divide a la población, la inflación que todavía no arrecia y, sumado a ello, lo que muchos prevén como la primera disminución poblacional que, de acuerdo a los expertos, la atribuyen a Donald Trump.

Estados Unidos experimenta primer descenso poblacional por presidencia de Donald Trump

Este 2026 podría ser un año bisagra para EE. UU. pues el declive poblacional parece estar tomando forma en la tierra del tío Sam que, de acuerdo a futurism.com es algo que no sucedió con ningún otro presidente, tan solo "Donald Trump podría lograrlo".

De acuerdo a Bloomberg, hicieron una estimación basado en el último censo según la cual, el 2026 se perfila como el año del "primer descenso real de la población en los 250 años de historia de Estados Unidos". El artículo atribuye las causas, principalmente a la política agresiva de deportaciones masivas que caracterizan el segundo mandato del magnate republicano.

Según los datos del censo de Estados Unidos sabemos que, entre julio de 2024 y julio de 2025, la población de EE. UU. creció un 0.5 por ciento, es decir, solo 1,8 millones de personas. Cuando indagamos por los motivos de estos resultados, no responden a una caída en la natalidad (que está disminuyendo, es verdad), sino a la caída de la tasa migratoria de 2,7 millones en julio de 2024 a solo 1,3 millones en 2025.

La inmigración podría solucionar el problema de descenso poblacional en Estados Unidos

El informe del Censo es claro el detallar lo siguiente: "Si las tendencias actuales continúan, se proyecta que la migración internacional neta será de, aproximadamente, 321.000 personas para julio 2026, lo que representa otra disminución de casi de 1 millón desde el 1 de julio de 2025".

Futurism.com recurre a los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, prevé que el superávit de natalidad en Estados Unidos (es decir, el número de nacimiento sobre las muertes) caiga por completo para el 2030, de ocurrir eso, EE. UU., el crecimiento poblacional del país dependerá, exclusivamente, de la inmigración.

Es previsible que las naciones con un PIB en crecimiento experimenten una disminución de la población, pero la razón de esto responde a los sistemas agrarios, pues los hijos son activos que contribuyen a la sostenibilidad del hogar, pero en los sistemas de mercados industriales, los hijos son pasivos financieros que suponen una pérdida de valiosas horas de trabajo para los padres asalariados, además de la comida, la ropa y otros recursos.

El descenso poblacional en Estados Unidos estaba previsto para 2080, no para 2026

Esta es una constante en países desarrollados con altos ingresos, como Alemania, Italia, Japón y España donde las tasas de fertilidad están muy por debajo del umbral necesario para mantener un tamaño de población estable, pero EE. UU. experimenta una aceleración pronunciada debido a las políticas migratorias de Trump.

Antes de la llegada del republicano a la Casa Blanca, no se tenía previsto la disminución poblacional hasta el 2080, contrariando el pedido de la derecha estadounidense de fomentar el aumento de la población.